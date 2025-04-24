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台股反彈「人人笑呵呵」 PTT熱議賺多少？網哀怨：還少一根

聯合新聞網／ 綜合報導
台股23日大漲4.5％，長紅K收復5日線。圖／本報資料照片
台股23日大漲4.5％，長紅K收復5日線。圖／本報資料照片

台股23日受惠台積電（2330）猛漲6.99%激勵，集中市場多頭大反撲，指數飆升845.71點、收當日最高點19,639.14點，站回5日線上，成交值續增至2696.19億元。三大法人轉買超295.15億元。股市一反近日的下跌低迷風氣，也引發網友熱議「同事人人笑呵呵」，然而仍有苦主哀嚎「只是少賠」，甚至有人說「還少一根」。

一名網友PTT發文表示，「今天股市瘋狂飆漲800多點，看身邊的同事，一反前幾天臉色蒼白的晚娘面孔，每個人都笑呵呵，請問今天大家賺多少？有沒有人貼個對帳單來慶祝一下」。

有網友歡呼「今日大賺三萬多」、「+120萬」、「薯條可以加大了」、「賺了300元，便當加菜」、「這波我回血了！」、「賺300元便當錢，當沖完就跑了」、「今日大賺三萬多」。

但也有許多苦主哀怨留言「還在套、連吐司都吃不起」、「空軍道歉，我今天在頂樓了」、「大賺1萬，小賠200萬」、「清明前三根黑K都還沒補回來，大家冷靜點」、「今天不過是之前賠很多，變成賠少一點而已」、「昨天賣在谷底，今天漲到爆，想撞牆」、「台積買一千以上，心如止水」、「只有抄底的才回賺吧，一堆高點等解套的」、「少賠當大賺」、「今天好像台GG漲比較多，我的持股漲不多」、「還在套牢好嗎，誰賺了」、「再噴兩波拜託」、「解套當大賺？」、「還沒回清明前」、「還是賠錢的，少賠多少的問題」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股

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