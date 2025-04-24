日相怒嗆川普「保齡球砸車論」認知錯誤！網酸：台灣政府沒骨氣

美日首輪貿易談判後，美國總統川普日前又在社群上開砲，抱怨日本用「非關稅作弊」手段打壓美國車市，還搬出舊梗稱「日本用保齡球砸車，有凹就不讓進口」。此話一出，日本官方不忍了，首相石破茂直接回擊：「若無法正確認知事實，接下來的談判將毫無意義。」PTT網友嘲諷川普「一個都沒談成，丟臉死了」。

事實上川普這番「砸車」發言不是第一次出現，早在第一任期就曾炒過相同說法，但當時就已被事實查核單位打臉。這回他再度舊事重提，還引來日本媒體實地採訪，證實車檢中的確會用球型裝置撞擊車輛，但那是模擬行人碰撞測試，壓根與保齡球無關。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，日本內部消息透露，談判桌上川普團隊就像是讀稿機一樣，複誦著貿易障礙調查報告；面對如此疲勞轟炸，日方代表大臣只淺淺地回應一句「請將上述項目列出優先順序」，原PO笑稱「還以為川普是進去發揮他談判的藝術，結果只是進去念稿持續指責日方，看來應該是很難談了」。

其他網友紛紛留言「讀稿姬進場啦」、「一天一戲劇，川皇劇場又開演」、「這個人到底怎麼當上總統的？」、「川普團隊只會唸稿，日方淡淡一句直接把場子壓下、「川普每次都自己嗨，日本完全不接球」、「他的企業到底怎麼成功的？騙來的？」、「日本硬起來了，誰給的勇氣」、「日本卯起來噴，想買日本商社支持了」、「今天漲了，明天可以跌了，川普團隊本業是做波段」、「

不少網友反過來狠酸台灣政府對美國態度卑微，留言「有人直接跪才造成川普這麼囂張」、「日本兒子都這麼硬，反觀台灣」、「反觀最有民主素養最尊重言論自由的那個黨」、「全世界到最後，會不會只有那個第一個跪的是最輸」、「就台灣在舔」、「台灣直接跪，連談都省了」、「灣灣跪的姿勢太美，讓川誤判了」。

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