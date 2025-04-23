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郭哲榮狠嗆川普：美國人嬌生慣養…關稅戰肯定先跪！「中國人能吃草吃土」

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮日前預告：「美國人嬌生慣養，中國人能吃土吃草，打到最後一定是美國先跪」。(圖／截至郭哲榮分析師-摩爾證券投顧)
分析師郭哲榮日前預告：「美國人嬌生慣養，中國人能吃土吃草，打到最後一定是美國先跪」。(圖／截至郭哲榮分析師-摩爾證券投顧)

美國總統川普近日在公開談話中指出，對中國課徵的145%關稅「太高」，預告未來將會「大幅下降」，盼能與中國達成一場「公平的好交易」。川普態度轉變，市場解讀為對抗通膨與企業壓力下的政策軟化，也使中美關係重燃談判曙光。

此舉不僅撫平了部分市場疑慮，也帶動台股強勢反彈。知名分析師郭哲榮（哲哲）表示，早在日前節目中就預告川普將在「月底前」轉變對中政策，主因在於「美國人嬌生慣養，中國人能吃土吃草，撐個3年都不是問題」，中美關稅戰若持續延燒，美方勢必是最先受不了的一方。

郭哲榮強調，川普態度的「髮夾彎」其來有自。他指出，美國企業與消費者早已難以承受高關稅成本，關稅戰打下去，不僅傷害經濟，也衝擊資本市場。「這波川普政策鬆動後的反彈，我早已看穿，開盤前就帶會員加碼多單，當沖也成功賺進203點！」

根據郭哲榮統計，自「川普關稅之亂」以來，他的期貨操作已累積獲利1662點，「一口單就是33萬元，十口單可達332萬」，他更語帶信心地表示：「市場看到的是危機，我看到的，是轉機。」

市場普遍認為，川普此番示好中國，可能為大選鋪路，也反映政策回歸務實。至於台股後續表現，投資人仍需留意中美談判進度與聯準會政策走向。分析師建議，操作上應掌握事件節奏，勿盲目追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

分析師 台股 川普 聯準會 通膨 郭哲榮 關稅

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