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台美談關稅連「酒稅」也入列…有便宜酒？網酸：進口商又要賺飽飽

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判進入敏感階段，連「酒稅」都成焦點，美方點名關注台灣酒類稅負太高。（美聯社）
台美關稅談判進入敏感階段，連「酒稅」都成焦點，美方點名關注台灣酒類稅負太高。（美聯社）

美國總統川普開出對等關稅清單後，台美貿易談判持續進行。財政部次長李慶華今日在立院證實，美方除關注車稅、關稅外，「酒稅」也成為協商焦點。網友秒想到先前「紐西蘭鮮奶0關稅」卻沒降價的案例，紛紛感嘆：這次又要讓進口商賺翻了？

原PO轉述新聞指出，美方針對台灣「酒稅」與「貨物稅」制度提出關注。

財政部回應，目前國內汽車貨物稅雖一體適用，但稅後比美國略高；至於酒稅，暫無明確調整方向。

原PO直言：「之前牛奶0關稅，價格根本沒降，這波美國酒稅若降，中間商應該又要爽翻。」

網友觀點熱議，「零關稅還不是賣一樣價錢，看看鮮奶就知道」、「想多了啦，台灣商人價格自己說了算」、「降稅不一定要反映價格，重點是能否打破壟斷」。

也有人提出，「威士忌早就幾乎沒稅了，葡萄酒和清酒才是重災區」、「關鍵是制度透明與通路競爭，不是稅高不高」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

威士忌 對等關稅 川普 牛奶 美國 鮮奶

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