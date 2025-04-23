台美談關稅連「酒稅」也入列…有便宜酒？網酸：進口商又要賺飽飽
美國總統川普開出對等關稅清單後，台美貿易談判持續進行。財政部次長李慶華今日在立院證實，美方除關注車稅、關稅外，「酒稅」也成為協商焦點。網友秒想到先前「紐西蘭鮮奶0關稅」卻沒降價的案例，紛紛感嘆：這次又要讓進口商賺翻了？
原PO轉述新聞指出，美方針對台灣「酒稅」與「貨物稅」制度提出關注。
財政部回應，目前國內汽車貨物稅雖一體適用，但稅後比美國略高；至於酒稅，暫無明確調整方向。
原PO直言：「之前牛奶0關稅，價格根本沒降，這波美國酒稅若降，中間商應該又要爽翻。」
網友觀點熱議，「零關稅還不是賣一樣價錢，看看鮮奶就知道」、「想多了啦，台灣商人價格自己說了算」、「降稅不一定要反映價格，重點是能否打破壟斷」。
也有人提出，「威士忌早就幾乎沒稅了，葡萄酒和清酒才是重災區」、「關鍵是制度透明與通路競爭，不是稅高不高」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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