台美談關稅連「酒稅」也入列…有便宜酒？網酸：進口商又要賺飽飽

目前這個盤符合我預期！目前還是看區間，你應該如何解套？ 這波下來以後雖然有震盪，但是我認為台股已經落底，我看區間是18000-20000之間，所以這陣子下跌我也沒有說要再空手，反而越跌要越買！今

2025-04-23 12:21