台股大漲原因是這兩大利多！直雲：川普每天變…但要持續不空手

目前這個盤符合我預期！目前還是看區間，你應該如何解套？

這波下來以後雖然有震盪，但是我認為台股已經落底，我看區間是18000-20000之間，所以這陣子下跌我也沒有說要再空手，反而越跌要越買！今天果然證實我的想法，不過區間盤就是逢高不追，今天也不用特別再追買！

今天大漲主要有兩個利多，就是川普又說不開除鮑爾，一天說要開除一天說不開除，川普真的每天都在變，第二大利多就是川普也打算和中國談關稅，那目前最大的利空就有消除的跡象，我認為川普整體都有縮手的狀況，所以才會認為底部已經完成。

目前市場仍然有利空，要上20000點不容易，但是你說真的很糟也沒有，我們持續不空手，逢低漸漸買就好！直雲雖然崩跌這波空手度過，但很多粉絲都套在高點，我建議在18800以下加碼，反彈到20000點減碼，這樣來回操作會讓你原本高點套牢的部位也會很快解套喔！

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