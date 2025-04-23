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川普說對中國145%關稅太重將「大幅下調」！網：只有台灣會聽話送台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
「145%真的太高了？」川普改口稱關稅會大幅下調，網友狂酸：只有台灣談得成。（歐新社）
「145%真的太高了？」川普改口稱關稅會大幅下調，網友狂酸：只有台灣談得成。（歐新社）

美中貿易戰進入關鍵轉折，美國總統川普22日罕見釋出「軟化訊號」，公開承認對中國商品課徵的145%關稅「太高」，並表示未來將「大幅下調」，但不會降至零。他並未提及COVID相關議題，強調未來會以「非常友善」的態度面對中方，喊話：「現在是該談一筆對大家都公平的好交易。」

此話一出，美股三大指數聞風大漲，道瓊、那斯達克與標普500全數收紅超過2.5%，市場認為這是川普試圖修補與中國談判破裂的契機。

時間拉回過去幾週，川普仍在對外放話，強調對中談判會「來硬的」，如今改口讓許多觀察者跌破眼鏡。

不少網友質疑川普「玩雙面手法」，一邊施壓、一邊裝和善，是典型談判戰術。但此舉也被視為對國際不再具威懾力，有人直言：「都已經沒人想理他了，還想用糖衣換電話。」

許多股民挖苦川普只成功收割台積電（2330）晶圓廠，現在各國「慢慢談」甚至不談，笑稱：「他以為全世界都像台灣一樣好談？」

還有人說：「從145%降到哪都說得過去，明天說變成44%、後天變成104%也合理」，認為川普只是隨情緒喊價、放話炒作市場，根本「沒牌好打，只能靠喊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 川普 標普 美國 美股

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