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川普吹談判進展 墨西哥打臉！網酸：各自表述…九二共識國際版

聯合新聞網／ 綜合報導
川普對外宣稱談判進展「非常順利」，墨西哥總統冷回：我們沒共識也沒協議。美聯社
川普對外宣稱談判進展「非常順利」，墨西哥總統冷回：我們沒共識也沒協議。美聯社

川普又來了！繼先前放話與多國關稅談判「進展不錯」後，這次墨西哥總統親上火線，直接打臉：「沒有共識，也沒協議」；雙方明明通完電話，卻各自表述，讓網友笑翻：「國際版的九二共識？」、「川普是不是把『喔再說』聽成Yes？」

川普對每國都說談得「非常有成效」，但新聞內容卻顯示墨西哥總統薛恩鮑姆直言「沒有共識」，兩人僅交換意見、談一些論點，例如墨方指出自己在鋼鐵和鋁上並無貿易順差，並強調三方貿易協定的重要性。

貼文引起網友討論，「92共識全球版」、「墨西哥都敢打臉了，只有我們跪得這麼乾脆」、「又是一場川式自high」、「根本是股市放話測風向」、「還以為全世界都像台灣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

九二共識 墨西哥 川普

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