川普吹談判進展 墨西哥打臉！網酸：各自表述…九二共識國際版

美國關稅戰持續延燒，全球市場陷入動盪，美股、美元與美債同步承壓。PTT網友質疑，近日網上充斥「美債會倒債」的末日論，讓他擔心是中國網友潛入台灣網站開打「認知作戰」，藉此洗腦台灣投資人，進而影響中美貿易戰結果。有人認同指出「美債不可能倒債，頂多美元貶值的很嚴重」，但也有人抱持反面看法。

2025-04-23 07:37