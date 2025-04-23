川普又髮夾彎了…說「沒要炒鮑爾」：只是在催他快點降息

美國總統川普又翻盤了。日前他對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）開砲，直指對方「慢半拍」「大魯蛇」，還傳出要將他開除，引發金融市場暴跌。但22日他突然緩頰表示：「沒說要開除啦，我只是希望他降息積極一點。」

這番話一出，美股期指立即跳漲，道瓊期指盤中一度大漲500點，投資人情緒瞬間大轉彎。

川普在第一任期提名鮑爾擔任Fed主席，後者任期至2026年。雖然川普說「沒要開除」，但他不改酸味：「我希望他提早或準時降息，不要事後才補救。」市場戲稱這根本是「軟性逼宮」。

此外，美國財長貝森特也出面緩頰，稱美中關稅僵局「無法持續」，進一步推升市場情緒。觀察家認為，若川普真的開鍘央行總裁，將重創美國金融獨立性。

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