川普關稅開戰進度條更新？白宮放話：與中國「談得還不錯」

美國白宮宣布，已有18國針對川普提出的對等關稅政策遞交協議草案，並強調與中國的貿易談判「進展順利」，還說川普本人正為協議鋪路。不過，是否真的和習近平通話？發言人李威特則語帶保留：「目前沒有資訊可提供。」

川普日前拋出將針對多國課徵高達50%的對等關稅，台灣被列為稅率32%的國家，引發震撼。所幸9日原訂實施日被暫緩90天，也讓市場喘口氣。

不少網友關注這波暫緩是否代表利空鈍化、股市回溫，甚至有人樂觀喊出：「會不會重返兩萬點？」

但也有人冷回：「只說『潛在協議』就說穩了？」「川普今天談、明天吵、後天加稅，這戲看不膩。」

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