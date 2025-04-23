「美債會倒債」是認知作戰？他質疑：中國網友潛入台版散播末日論

美國關稅戰持續延燒，全球市場陷入動盪，美股、美元與美債同步承壓。PTT網友質疑，近日網上充斥「美債會倒債」的末日論，讓他擔心是中國網友潛入台灣網站開打「認知作戰」，藉此洗腦台灣投資人，進而影響中美貿易戰結果。有人認同指出「美債不可能倒債，頂多美元貶值的很嚴重」，但也有人抱持反面看法。

川普關稅政策之下，股市動盪不安，同時也已引來市場對美元與美債的強烈反應。10年期美債殖利率在短短一週從4%飆升到4.5%，美元指數同步破底，這代表美國債務成本升高，全球對美元信心動搖。

一名網友在PTT發文表示，近日網上充斥「美債會倒債」的言論，然而一看發文者就是中國人，他不解中國人為何要在台灣網站發佈這類文章，質疑「是在中國發對抗資本主義或唱衰美國的文章會被公安請去喝咖啡嗎？」他笑稱「在台灣狂吹美債到期美國必死無疑，是想影響什麼？ 台股跟小水池一樣，又不會影響到上證指數，也不會影響美國」。

其他人則留言「認知作戰，疑美論」、「不可能倒債，頂多美元貶值的很嚴重」，但也有不少人嗆他「華爾街都在討論了，台灣不能討論嗎？」、「不用美元，不然你要用人民幣嗎？」、「唱衰美國的一定不是台灣人，因為台灣人是美國的狗？」、「某族群只想舔川屁眼，不舔的都被扣帽子，想當寵物」、「一不小心又變中共同路人了嗎？」、「斷章取義，回去政黑吧」。

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