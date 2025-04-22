台積電（2330）現金流量表怎麼看？三步驟分析營運、防禦與財務體質

步驟由上而下分析現金流量表 檢核公司防禦能力

現金流量表是觀察公司防禦能力的絕佳分析工具。投資人在分析現金流量表時，可採用「由上而下」的分析模式，也就是先看營業活動、投資活動與籌資活動3大活動現金流的餘額變化，接著再針對現金流量表組成細項逐一觀察，最後再將現金流量表和綜合損益表、資產負債表一同檢視，確認是否有未發現的潛在危機。下面以護國神山台積電（2330）為例，和大家說明要如何分析現金流量表。

步驟1》檢視3大活動現金流的餘額變化

觀察2024年台積電的現金流量表可以發現，台積電營業活動現金流為大的正值、投資活動現金流為負值、自由現金流量為正值，代表台積電是屬於成長中的優質公司，財務穩健，且具發展潛力（詳見圖1）。

此外，觀察歷史數據可以發現，台積電從2014年～2024年間，營業活動的現金流量皆為正值，且一路向上，從2014年的4,215億元（註1），來到2024年的1兆8,261億元，漲幅約333%，成長非常驚人。從這也可以看出，台積電的強大，是靠本業戰戰兢兢的努力，日積月累，聚沙成塔而來。

註1：此章財報數據採無條件捨去法，其他數值則採四捨五入法。

步驟2》分析與3大活動現金流有關的會計項目

與營業活動現金流有關的會計項目變化

對台積電有基本認識後，接著可再針對現金流量表的會計項目做更深入的觀察。先來看與營業活動現金流有關的5個會計項目：

①折舊及攤銷費用

台積電折舊費用在2015年突破2,000億元大關，2020年突破3,000億元大關。2024年更攀升至6,536億元，相較於營業活動淨現金流入1兆8,261億元，折舊費用貢獻近36%，比重驚人。背負如此沉重的折舊費用，獲利仍能節節攀升，應該歸功於台積電技術、製造和管理能力領先群倫，有實力可以決定產品單價、鞏固毛利率。

②利息收入與財務成本（利息費用）

財務報告附註當中，刻意把利息收入與財務成本擺在一起揭露，有助於立刻察覺現金與金融資產部位是否有異常。如果現金與金融資產部位金額高於各項借款，利息收入卻遠遠少於財務成本，就要注意現金資產是否遭到實質挪用或是「借來壯膽」等問題。以台積電來說，與2023年相比，2024年利息收入增加、財務成本下降，顯示台積電在資金管理和財務運作方面皆有優異表現。

③處分不動產、廠房及設備、無形資產、投資、採用權益法之投資等損失

台積電在這部分各項目金額都不是相對的巨大，如果出現相對巨大的金額，通常表示公司有重大發展策略的調整，必須特別注意。

④未實現外幣兌換損失（利益）

由於台積電的產品以外銷為主，故而新台幣匯率升貶會對業績影響很大。若新台幣升值不利出口，影響競爭力，侵蝕淨利。台積電2024年認列未實現外幣兌換損失45億元。

⑤存貨

存貨代表被積壓的現金。從存貨數值來看，2022年～2024年，台積電連續3年存貨餘額增加，從2022年的280億元，增加至2024年的368億元。進一步觀察可發現，主要是「原料」與「在製品」的增加（詳見表1），推測應該是因為台積電銷貨暢旺，不斷積極備料和投產所致。

與投資活動現金流有關的會計項目變化

投資活動決策的良莠，將是決戰未來的輸贏關鍵。對於長期投資者或債權人來說，分析投資活動是相當重要的工作。觀察的重點，除了資金流量的多寡以外，也需要留意公司策略方向，以及使用效益。

台積電的競爭優勢來自於先進的製程技術，想要維持技術領先，就需要持續投入龐大的資本支出（即「取得不動產、廠房及設備」），用於研發和擴建新生產線。故而資本支出，永遠是台積電法說會上的關注焦點，此點從財報上也可看出端倪。2024年，台積電投資活動淨現金流出8,648億元，總金額看似龐大，但仔細看會發現，主要都是用在資本支出上面，金額為9,560億元。

與籌資活動現金流有關的會計項目變化

籌資活動現金流要留意的是資金來源結構，關切重心擺在資金來源，究竟是來自融資性的借款較多，還是向股東籌資的比重較高？因為借款的償債壓力比較大，資金成本較高，財務風險也較大。因此，分析時會觀察何者比重較高，藉以研判公司財務體質。

台積電2024年籌資活動淨現金流出3,463億元，主要是發放現金股利3,630億元，反映了台積電強勁的獲利能力和對股東的重視。這對於追求穩定現金流的投資人來說，是一個正面的訊號。

步驟3》與損益表、資產負債表綜合比較

綜合損益表vs.現金流量表

投資人在分析公司時，除了關心現金流狀況以外，還必須關心公司的獲利品質。像是每1元稅後淨利，實際上究竟有多少現金的支撐？算法是將營業活動之淨現金流量與本期淨利做比較（也就是獲利含金量，詳見4-1），比例愈高，獲利的品質愈好，最好是比例能高於1倍。

2024年，台積電現金流量表上的營業活動淨現金流入是1兆8,261億元，綜合損益表的本期淨利是1兆1,724億元，比例為1.55倍，獲利品質良好。

如果一家公司損益表的帳上獲利，現金流量表上的營業活動呈現淨現金流入，這是最理想的狀態。但如果帳上獲利，營業活動卻是淨現金流出，表示公司有獲利但缺錢，此時獲利含金量成為負數，應該進一步探究真正原因，例如是否應收帳款天期過長，收回較慢？或是存貨增加造成資金積壓等等。

如果是綜合損益表上虧損，營業活動是淨現金流入，通常是大舉進行資本支出，後來現金開始流入，但龐大的折舊費用與利息費用壓得公司損益表上一直紅字連連。但如果是稅後虧損，又是淨現金流出，這就很慘了，很可能是產品生命週期衰退，慘淡經營中，倘使長期如此，後果就不堪設想了。

有些人則會比較「營業利益」與「營業活動淨現金流量」，把比對範圍更縮小到本業對本業。不管是用何種比較方式，如果公司損益表呈現長期獲利，但一直無法從營業活動賺取現金，這種狀態肯定是不健康的。

財務長教你看重點：本業不佳的公司，要注意其獲利來源 分析投資活動現金流量，應結合企業目前的投資專案進行。倘使是毫無章法的胡亂投資，看不出可以增進本業長期發展效益，或是被投資標的本身就是一個錢坑爛殼，此時都得要特別小心。

一些本業乏善可陳的公司，卻把大筆資金投入在金融商品，特別是股票操作，本質上已經形同投資公司。這種公司在紡織、營建、機電或是產品過時的電子產業中特別常見。投資人在看到帳面上獲利數字的同時，一定要進一步分析它的獲利來源，以及現金流入的來源。

資產負債表vs.現金流量表

資產負債表是代表在期末時點上的報表，現金流量表跟綜合損益表則是反映一段期間的狀態。將現金流量表與資產負債表的項目交叉比較，可以更客觀的評估企業償債能力與獲利能力。

一般常見的觀察項目有「現金流量比率」（營業活動淨現金流量除以流動負債）、「現金流量允當比率」及「現金再投資比率」，這些在第6章會有詳細介紹。

當然，我們也可以設計出一些特殊的比率，例如把營業活動現金淨流量拿來與全部債務相比，算出來的比率，可以反映企業營業活動中所獲得現金，能夠償還全部債務的能力。這個比率愈大，企業承擔債務的能力愈強。

以台積電為例，2024年「營業活動淨現金流量÷負債總計」所得出的比率是0.771（＝1兆8,261億元÷2兆3,683億元），優於2023年的0.606（＝1兆2,419億元÷2兆491億元），顯示它的償債能力有轉強的趨勢。 Smart智富《會賺錢的人都這樣讀財報！：財務長教你挑對績優股、避開地雷股》，作者：劉心陽

當然，有很多分析師認為，單季的現金流量表也是頗具參考價值，因為可從各個會計項目現金流量的趨勢，了解公司資金運用的情況。可以比照年度現金流量表的分析方式，進行更細密的分析。

上面是檢視台積電現金流量的大致流程。基本上，最好是挑營業活動現金流入佔現金總流入比重較大的公司，因為這種公司，光靠本業的經營就足以持續獲利、養活自己，不但經營狀況較好、財務風險較低，現金流入結構也較合理。

由於很多地雷股是利用轉投資方式挪出公司資產，或是提供關係企業借貸的方式掏空公司，因此投資人除了關注營業活動的現金流以外，還要特別留意投資活動與籌資活動的重大交易事件，及其使用目的。

當發現公司本業表現不佳，必須依靠籌資活動或投資活動提供主要現金流時，投資人就要小心。儘管這類公司短期之內不會面臨資金緊俏的迫切危機，但財務指標已經弱化，投資風險意識也得拉高。

（本文摘自Smart智富《會賺錢的人都這樣讀財報！：財務長教你挑對績優股、避開地雷股》，作者：劉心陽）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。