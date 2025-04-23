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美企轉移產線成本過高！網曝「中國製造多個優勢」：美國贏不了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普發起貿易戰，對中國祭出超高關稅，試圖脫離對中國的依賴，兩大經濟體形同脫鉤，然而美國知名科技媒體《WIRED》的調查顯示，多數美國中小企業深度依賴中國製造，難以轉移生產線。PTT鄉民熱議，中國內卷，加上人工成本相對美國更低，又是共產國家，政府為了扶植產業經常祭出補助政策，產業根本沒辦法說轉移就轉移。

根據《WIRED》採訪內容指出，許多美國企業老闆均認為中國是全球製造業標竿，無論關稅多高，產業都難以隨意轉移生產線，中國製造業競爭力日益升高，不只是人力成本相對較低，其技術能力也是美國難以企及的程度，在高關稅的政策之下，美國企業只能選擇承受高成本後果。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「川普的經濟幕僚真的很像從台灣大罷免青鳥堆裡找來的？」他表示，美國總統川普向全球關稅大戰中，中國祭出稀土限令，掐住美國軍工業痛點，美歐貿易談

判陷入僵局，歐盟代表坦言無法理解美國到底想要什麼。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼發文痛批：「中國知道自己要什麼，美國卻連自己在幹嘛都不知道。川普政府對貿易一無所知，錯把出口當成目標，卻忽略真正的利益來自進口。」

克魯曼（Paul Krugman）在自己的專欄指出，中國能輕鬆轉向巴西購買農產品，反關美國卻難以替代來自中國的關鍵工業品與零件。這將重創供應鏈，再度引爆如疫情期間的缺貨

與通膨，尤其中傷川普聲稱要「復興」的製造業。

克魯曼形容，美中貿易對決更像是中國「帶槍來打仗」，美國卻「只帶了一把刀」。中國即便失去出口，也能透過補貼、內需刺激穩定經濟，反觀美國若失去對中進口，替代來源難尋，衝擊更大。

其他網友則留言「對岸一直補助，你要打當然也只能QE下去補助，真的」、「川：成本多大都沒有關係，他們會吞」、「光薪資差距就很難彌補了，轉移生產線也不是打電動點幾下就能搞好，川普太衝了」、「 能教訓美國的只有中國了，美國想跟吃草能活的種族拼」、「中國產品強調CP值，不是便宜，川普觀念還停留在20年」、「有些低利產業人力成本佔很高，你美國人去做？怎麼可能」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 美國 關稅

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