投資金融股前必看逾期放款比率！專家：5％以上恐侵蝕未來獲利

金融業的資產負債表相當獨特，不但負債、資產和一般企業左右顛倒，且會計項目名稱特別，負債佔總資產比率更是遠高於一般公司。由於金融業涵蓋範圍廣泛，包含銀行業、保險業、證券業、基金與資產管理業、金融科技、信託與租賃業等，各行業間的資產負債表間亦有差異，下面以業務最大宗的銀行業和保險業為例：

銀行業》3指標判別經營安全性

銀行業是指從事吸收存款、貸放款項、辦理匯兌、信託、信用卡等金融服務的行業，包含銀行機構、信用合作社等。簡述銀行資產與負債特性如下：

1.銀行資產

銀行業的資產項目以「放款」與「投資」為主，其中佔總資產比重最高（可達5成～6成）的項目叫做「貼現及放款」，包含：銀行買入匯款、貼現及透支（註1）、進出口押匯、擔保及無擔保放款等項目，是銀行主要收入來源。

許多人認為，金融業坐擁精華地段不動產，堪稱地王，實力驚人，但若仔細觀察會發現，金融業的「投資不動產」與「不動產及設備（原名固定資產）」合計比重都在5%以內，遠低於製造業「不動產、廠房及設備」動輒5成的水準。

2.銀行負債

負債部分，「存款及匯款」佔負債比重多半在6～8成之間。另外，其他負債項下會有一個「營業及負債準備」的特殊項目，這是因應法定提存準備金—銀行業在這部分的金額及比重多半不大，但是保險業與票券業要提存的金額就會相對較多。

對銀行來說，主要業務是「吸收外界的存款（負債）」，再「貸放出去（資產）」，為了讓從外界借來的資金能夠盡可能的貸放出去，高負債比率（＝負債÷資產）是一種必然，所以它的資產負債表呈現出「負債遠高於股東權益、資產以貸款為主」的特點。

有鑑於銀行業高負債比的特質，金融主管機關明定多項指標，像是「資本適足率（BIS）高、逾期放款比率低，以及備抵呆帳覆蓋率高」等，確保銀行最基本的安全體質（詳見表1），3指標說明如下：

指標1》資本適足率

資本適足率是資本淨值與其風險性資產之間的比率關係，顯示風險的承受能力。由於銀行高負債率與高槓桿經營的行業特性，倘若自有資本偏低，很容易就會虧光淨值。因此，兩家銀行如果風險性資產相同，但自有資本較高者，BIS的分子較大、比率較高，體質也愈穩健，愈能對抗市場系統性風險。所以要提高BIS，通常就是要銀行辦理增資，提高資本（註2）。

指標2》逾期放款比率

逾期放款比率（簡稱「逾放比率」）統計未正常繳息的放款佔總放款比率，顯示客戶無力償還的情況，是評估銀行放款品質的重要指標，通常愈低愈好。

註1：放款是借錢給公司後定期收取利息；貼現是借款時先預扣一部分金額作為利息；透支則是給予貸款企業一定的信用額度作為周轉使用。 註2：依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，台灣銀行的資本適足率應達10.5%。如果想要找到各銀行的BIS值，可到各銀行財務報表附註當中尋找，或前往金管會銀行局網站（https://www.banking.gov.tw）的「金融統計」頁面查詢。

指標3》備抵呆帳覆蓋率

備抵呆帳覆蓋率（又稱「逾期放款覆蓋率」），是指銀行為了呆帳預作多少準備，備抵呆帳覆蓋率愈高，顯示銀行承受呆帳的能力愈強，愈安全。

財務長教你看重點：投資金融股必看逾期放款比率 銀行業如果授信呆帳沒有清理乾淨，淨值是毫無參考價值的。例如如果某家銀行資本額100億元，但是總放款1,000億元當中，呆帳卻達300億元，此時這家銀行即便全數打消呆帳，淨值賠光都還不夠。

因此，投資金融股時，必須先看這家銀行呆帳的逾期放款比率還有多少？如果低於3%以下，才能信賴它的每股淨值。如果銀行的逾期放款比率還是動輒5%以上，表示還有一堆呆帳等著打，每股淨值也不是真的。更糟糕的是，未來幾年的獲利，大概都會被打消呆帳的損失所侵蝕。

保險業》留意公司運用保費獲利方式

保險業是指以經營保險為業的機構，其主要功能是提供風險保障，透過收取保險費，承擔被保險人因特定風險事故發生所造成的經濟損失。

不過，保險公司雖然是保存戶的險，本身的經營模式也是充滿風險。畢竟人算不如天算，理賠金額可能突然暴增。就像2020年～2022年新冠疫情期間，產險業者因為防疫雙險（防疫險、疫苗險）慘賠2,700億元，賠光20年獲利。只好緊急增資超過1,500億元，達到法令要求。

1.保險業資產

保險業資金運用以「放款」及「投資」為主：

放款：產險業以往只能夠承做短期放款，而壽險業則沒有放款期限長短的限制。

投資：範疇長短不拘，從買地養地、房貸、車貸等融資、長短期股債等證券投資，到購併企業都可以。但如果投資策略失敗，可能蒙受重大虧損，就像新光金（2888）2011年重壓宏達電（2498）慘賠60億元。此外，如果碰到利率走低，卻無力找到更高報酬的投資管道時，也常得提列損失。

2.保險業負債

保險業吸收保戶長期而穩定的資金，主要負債是「保險負債」，用來支應未來客戶理賠、保單紅利、還本壽險等資金的需求。以國泰人壽為例，保險負債7兆元，佔總資產比重為78.33%。 Smart智富《會賺錢的人都這樣讀財報！：財務長教你挑對績優股、避開地雷股》，作者：劉心陽

對投資人來說，挑選保險股，重點是看它如何賺錢、控管風險、運用資金。好公司應有穩定的保費收入、合理的成本支出、穩健的投資報酬，且資本儲備充足，能應對市場變化。若公司主要靠高風險投資或銷售儲蓄險來獲利，未來可能增加財務風險，投資前須多加評估。

金控》依據營運主體可分為3類

金融控股公司（簡稱金控）是因應全球綜合銀行的潮流，打破數十年來證券、保險、商業銀行等必須分業經營的限制，展開交互整合與交叉銷售，發揮更強大的競爭力量，提供客戶一次購足的服務。

國內金控集團雖然涵蓋保險、銀行、證券等各事業體，但是艦隊旗艦的營運主體不同，獲利結構及經營風險也有很大差異，可概略分為「以銀行獲利為主的金控」、「以保險獲利為主的金控」和「以證券獲利為主的金控」3類（詳見表2）。

「以銀行獲利為主的金控」、「以保險獲利為主的金控」前面已有提及。而以證券獲利為主要來源的金控，其獲利會與股市走勢高度相關，風險較大。投資人須特別關注金控的證券業務規模、自營部門的風險、股利發放政策，以及風險控管方式。另外，整體經濟狀況和行業趨勢，也會對金控的獲利帶來重要影響。

由於不同獲利結構的金控，觀察的側重點也會有所不同。因此，法人在研判一家金控的獲利能力與成長動能時，會拆解金控的營收組成，然後逐項分析。例如多少來自證券業務？多少來自銀行業務？多少來自保險業務？然後搭配可能變數進一步分析。例如股市上漲，金控內的證券經紀與壽險的證券投資就可能會因此受惠。又如市場利率走揚時，可能有助於壽險，但可能縮小銀行業的存放款利差。

不過，當金控子公司打消呆帳，資產負債表的股東權益項下就會出現大筆的「未實現長期投資損失」或是「未分配虧損」；相對的，損益表上單月營收則會出現負數，投資人可千萬別以為是印錯了。

財務長教你看重點：台灣金融股PBR介於1.5～1.8倍 金融股的股價分析，多以股價淨值比（PBR，股價除以每股淨值）來看。金融股PBR僅在2000年台灣營建業進入歷史谷底時，曾經兩度跌到1.2倍以下，隨後大約回復到1.5～1.8倍之間，也成為20年來的主要震盪區間。儘管市場認為，PBR應該提升到1.8～2.3倍，但是台灣金融股始終擠在僧多粥少的亞洲一隅，以傳統存放款利差為生，因此難以獲得較公平的評價。

（本文摘自Smart智富《會賺錢的人都這樣讀財報！：財務長教你挑對績優股、避開地雷股》，作者：劉心陽）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。