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「限空令」讓短痛變超級長痛…每天緩跌如溫水煮青蛙？網：兩年前演過了

聯合新聞網／ 綜合報導
空方被擋、買盤不進，股市進入「慢性失血」模式？圖：本報資料照片
空方被擋、買盤不進，股市進入「慢性失血」模式？圖：本報資料照片

限空令是否真的在保護股市，還是讓股價「每天慢慢跌」？有網友在PTT發文指出，近期台股雖然震盪劇烈，但在平盤以下不得放空的規範下，讓股市變成「只有漲才能空」，導致空方難以滿足、回補力道減弱，反而可能形成每天二三百點的「慢性下跌」。

原PO觀點：

限空令原意良好，但多空失衡，多方可以做多，空方卻無法參與，失去市場自然修正機制

今天沒空到，明天見紅才補空，形成「見紅就砍」的負面循環。

空方不爽不滿足，未來就可能變成每天緩跌直到限空解除。

許多人贊成論點，「兩年前演過了」、「限空令就像人道走廊，讓你跑」、「官方都看跌了，只是不給空，免得崩更快」、「這種白癡政策真的只會越限越慘」、「限空讓流動性乾掉，每天量縮再跌更深」、「政府把股市當政績，撐到撐不下去才是真恐怖」。

但有持不同觀點的人認為，非空軍害的，是股市真的爛：「現在跌是真跌，不是空方亂！」

限空令在台股再度啟動，也再度引爆網友怒火。許多人憂心，這招雖能短期壓住跌勢，但卻讓市場「失真」，造成空頭籌碼堆積，一旦解禁後恐成為「壓力大爆發」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 放空 機制 空軍 量縮 限空令

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