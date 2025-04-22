股東怕宿命再臨…力積電（6770）非壁紙但好像也快了？網給信心：年底還沒到

曾高喊「股票沒有變成壁紙」的力積電（6770），如今股價卻讓股民越看越心驚。自2021年掛牌以來，力積電股價從首日高點78.9元一路滑落，近期已逼近10元面額，股東直呼「黃崇仁的宿命又來了嗎？」

力積電前身為力晶科技，當年DRAM事業崩跌導致公司下市，黃崇仁重組再出發，卻難逃「高點掛牌、腰斬收場」的命運。連續三年獲利後，2023年力積電轉虧16億元，2024年虧損更擴大至67億元，成為四大晶圓代工廠中唯一虧損者。

儘管力積電積極強調與台積電合作中介層技術、切入AI應用，但面對成熟製程競爭激烈，中國廠商擴產壓力與技術追趕，仍讓市場對其未來發展信心不足。

「黃董、年底就懂」鄉民魔咒再現，「三家公司下市紀錄，還有誰能超越他」、「相信黃董？這話我三年前就聽過」、「78買到現在剩十幾塊，我是真的懂了」、「年底還沒到」。

有人分析公司經營策略，「什麼都做，但沒有一項能打，這才是問題」、「連中國合資的廠都爬到他頭上，這場面太戲劇化」、「看起來轉型方向沒錯，但力積電真的走得動嗎？」

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