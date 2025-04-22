石破茂撂話…為了日本不會什麼都讓步美國！網超酸「賴清德：看我幹嘛」

川普對外開打「對等關稅」後，向盟友日本也毫不手軟，尤其不滿美國車在日市占偏低，並批評日本農產品關稅過高。不過，日本首相石破茂近日在國會明確表態「不會什麼都讓」，面對即將到來的第二輪美日談判，態度強硬。這番話也讓外界忍不住想問「現在到底誰急了？」

美國總統川普近來施壓各國重談關稅條件，日本也成為目標之一。美方長期不滿日本對農產品設下高關稅，且美車在日本市占偏低，認為不公平。雖然雙方已展開初步會談，但日本首相石破茂在國會中明確表示：

「如果日本什麼都讓步，那我們將無法確保我們的國家利益」

意旨為國家利益「不會什麼都讓步」，還強調要保護農業與消費者安全。

汽車業是日本最有利潤的出口產業，而農民則是自民黨的政治鐵票，讓石破難以在兩邊都妥協。7月日本即將大選，目前石破內閣支持率僅三成，談判策略格外敏感。

PTT網友熱議，「跪都跪的這麼不乾脆 學學我們...」、「反觀某島」、「又在酸賴神？」、「賴清德：看我幹嘛」、「又在酸賴神？」、「某島要舔，還在排隊中」、「是在臭誰？」

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