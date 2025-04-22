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川普再嗆聯準會「立即降息」否則就拔官鮑爾！金融獨立玩不下去？
「我叫你降！」川普對聯準會開嗆劇情再升級，直接公開喊話：不降息就拔鮑爾！這番發言引爆金融圈輿論，也讓全球投資人開始擔心，美國貨幣政策是否會被總統干預、聯準會獨立性是否不保？
美國總統川普在自家平台Truth Social上，罕見直接點名聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「立即降息」，否則將考慮拔官。他還用「太遲先生」、「大失敗者」批評鮑爾，稱如果不儘速降息，經濟恐怕會放緩。
由於川普近期提出關稅新政，被市場視為「刺激通膨預期」的政策，在此背景下還要求降息，等同逼迫聯準會踩油門與煞車同時進行，金融市場擔心失控。
分析認為，若川普執意干預聯準會，恐會重創美國金融體系的「制度公信力」，連帶引發美債拋售、美元貶值、全球市場震盪。
許多網友覺得川普已瘋，「當總統可以這樣下命令，那聯準會是什麼？擺好看的嗎」、「連老鮑都要拔，這國家信用真的要崩了」、「降息後關稅怎麼辦？這才是核心問題吧」、「現在最該降的是川普的聲量」。
但也有人認同川普，「老鮑真的升息太慢，通膨控制失敗，現在也該降息了」、「川普激進歸激進，但某種程度也逼聯準會面對現實」、「S&P再跌一點，鮑爾不想背黑鍋也會被迫鬆口」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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