「美債會崩盤」怎麼會有人相信？下跌不等於崩潰：現在價格對應升息預期很合理

有網友在股版發文質疑，「為什麼現在一堆人相信美債會崩？」他指出，美債利率目前約4.7～4.8%，與聯準會基準利率區間（4.24～4.5%）相當合理，再加上美債最大持有者就是美國自己，「怎麼可能違約？」

他直言，媒體與社群的「恐慌氛圍」常放大訊息，像是海湖莊園的假協議、美債即將倒債的陰謀論，幾乎都被美國事實查核網站打臉。他以美債ETF（如TLT）價格反推指出，現在跌價主要來自市場預期今年不會降息，與實質信用無關，直喊「不要自己嚇自己」。

網友兩派交鋒，「信用風險不是違約風險，美國欠自己債要怎麼倒」、「這種價格本來就對應升息預期，合理到不能再合理」、「整體資金與需求影響殖利率，並非什麼陰謀論」。

悲觀懷疑人者認為「你不懂川普，那個人什麼都幹得出來」、「信心崩了，比倒債更可怕，美金一跌你賺利息賠死本金」、「不是違約，是美元體系面臨信任危機」。

這波美債疑慮，已經不是單純數字與財報分析的戰爭，而是「對川普的信任」VS「對美元體系的信仰」之戰。一邊相信市場理性、聯準會不會失控；另一邊則憂心「川王」一出手就可能打亂全球金融結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。