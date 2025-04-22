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川普一句「擁黃金者訂規則」激勵金價飆漲！鄉民喊話：川投顧Call訊來了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普不斷拋出政策，宣布對等關稅，讓全球經濟情勢陷入亂流。（路透）
美國總統川普不斷拋出政策，宣布對等關稅，讓全球經濟情勢陷入亂流。（路透）

美國總統川普日前在社群平台上發文表示「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則」，意指誰擁有黃金誰佔主導權，此番言論激勵金價飆漲，黃金市場也同步成為焦點，引來PTT鄉民喊話「川投顧Call訊來了」。

川普貼文內容雖然僅一句，但「誰擁有黃金誰就能訂規則」的潛台詞，讓外界聯想是否意有所指，甚至與美國黃金儲備與地緣財政權力掛鉤，一名網友在PTT轉貼他的貼文引發討論。不少人直言川普這番話根本是「黃金多頭信號彈」，質疑背後是否有「內線操作」或炒作意味。

PTT網友群起開玩笑表示「我家有一公斤黃金可以訂嗎？」「給我黃金0.0」「摳訊來惹 黃金一飛衝天不回頭」，有人喊「伐木工起來工作了」，也有網友搬出《世紀帝國》經典指令「Robin Hood」應戰。更有人戲稱：「川皇內線又來了！股票死去，黃金當道。」

同時也有網友指出背後潛藏的金融風險：「黃金存在美國的都是美國的？」「德國、中國是不是早就先運回了？」「這是在逼全球央行重新評估黃金配置吧？」不少人對黃金資產的主權與國際信任提出疑慮，還有人擔心「美元、美債將面臨更大挑戰」。

據外媒報導，受到川普此番言論影響，21日現貨黃金價格應聲高開，金價大漲突破3370美元，刷新天價，觸及3370.76美元，飆漲逾43美元，與此同時，美元指數跌破99關卡，觸及98.54，為2022年4月以來首次。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 美國 金價 黃金

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