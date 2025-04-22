川普點名日本歐盟「耍手段」躲關稅！網憂：新政策要來了？

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能逃過關稅大刀，而且川普還另外發文條列8種「非關稅作弊黑招」，直接點名歐盟和日本。PTT熱議「台灣躲過汽車貨物稅」，另有人擔心，這恐怕是「關稅2.0的鋪陳」。

川普近日發文條列8項「非關稅作弊黑招」，分別為貨幣操縱；利用增值稅變相實施關稅與出口補貼；以低於成本傾銷；出口補貼與其他政府補貼；透過農業技術標準排除進口，如歐盟禁止基因改造玉米；技術門檻設限，如日本的「保齡球測試」；山寨品、盜版和竊取智慧財產權，每年造成損失超過1兆美元；轉運逃避關稅等。有人在PTT轉貼新聞直呼「你們這些作弊仔！」並質疑：「台灣中了幾項？汽車貨物稅逃過了吧？」

留言區湧入大量網友熱烈響應，不少人幽默自嘲「台灣全中 怎麼輸」、「8/8達標，還有政府補貼880億」、「這幾項根本是在針對台灣寫的」，諷刺意味濃厚。也有網友補充指出，台灣央行被指控干預匯率、產業補貼金額龐大，加上食安標準和市場准入限制，早就符合川普所列的多項「作弊條款」。

雖然不少網友對川普的言論抱持嘲諷態度，直呼他是「走火入魔」、「又發病了」，但也有人點出其背後戰略並留言「這根本是為加徵關稅找藉口」、「不滿就畫靶，誰中槍看他心情」、「全世界都中，只有美國最乾淨？」甚至有人擔憂「這是關稅2.0的鋪陳」，認為美國貿易政策恐再掀波瀾。

不少鄉民進一步探討政策效應，直言「補貼是弱國自保機制」、「美國自己也有農業與科技補貼，哪來資格說人作弊」，更酸道「我們才剛宣布880億補貼，川普就點名，怕不怕？」整體言論在嘲諷之中也透露出對未來貿易局勢的隱憂與對國內政策的無奈。

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