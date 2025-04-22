快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

股票跌停「排三天賣不掉」他焦急求助！網曝3招 一票苦主秒猜是這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。中央社
台股21日終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。中央社

近期股市動盪，甚至有不少標的連日跌停，有投資人試圖賣出手上跌停的標的，然而卻「排隊三天還是賣不掉」，有過來人建議「早上9點前掛市價，分開掛能提高機率，另外掛零股比較有機會」。不少網友推測原PO指的個股是中鼎(9933)，也釣出不少受害者留言自嘲。

一位網友PTT股板發文求助，表示手中持有的跌停股票連續三日鎖死，預估還會再鎖三到五天，嘗試多種賣出方式皆未果。原PO焦急詢問「13:40盤後搶賣最快嗎」、「一張張分開掛市價會不會比較有效」，並懇請高手分享實用的賣出技巧，引發大批網友回應與共鳴，幾乎一面倒認為這檔股票正是近期陷入風暴的中鼎。

不少網友直言「中鼎受害者+1」、「我也是排三天都賣不掉」，更有人酸說「昨天還有人發文說可以抄底」，感嘆慘變壁紙股。有經驗者則分享實務技巧，強調「要在早上9點前掛市價」、「一張張分開掛能提高機率」，也有人建議「掛零股比較有機會」，但也警告「零股賣不完還更麻煩」。更有網友調侃，「先把跌停單吃掉再賣吧」、「去7-11面交最快」，氣氛略帶無奈自嘲。

另有部分人抱持觀望或自我解嘲的態度，認為跌停就是靠運氣與手速，有人說「只能等主力想打開才有機會跑」、「等你賣掉那天就是反彈日」，也有悲觀派認定「這種股票會殺到變全額交割」、「準備蹲五年做白工」。有網友反諷「長期投資笑到最後」，也有人安慰原PO「等有大人進場救就好了」、「別急，賣不掉代表你不是最後一隻韭菜」。

美國綠能商GCEH聲請重整，牽動中鼎（9933）約196.04億元債權回收；雖然中鼎強調事先已設擔保權、啟動法律行動並參與協商，全力控管財務與營運風險，不過市場投資人依舊不買單，繼17日午盤打入跌停後，18日再吞第二根跌停、股價31.6元，並有超過1.3萬張賣單高掛，昨(21)日股價持續跌停，跌幅9.97%，來到28.45元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 中鼎 投資人 韭菜

延伸閱讀

年化殖利率僅0.92％還要綁一世紀？雨果：如同倒債且不如銀行利息

「美債會崩盤」怎麼會有人相信？下跌不等於崩潰：現在價格對應升息預期很合理

不是能力差是公司資源沒給夠…自己永遠沒錯？菲女狼：人不會自省很可怕

股東怕宿命再臨…力積電（6770）非壁紙但好像也快了？網給信心：年底還沒到

相關新聞

股票跌停「排三天賣不掉」他焦急求助！網曝3招 一票苦主秒猜是這檔

近期股市動盪，甚至有不少標的連日跌停，有投資人試圖賣出手上跌停的標的，然而卻「排隊三天還是賣不掉」，有過來人建議「早上9點前掛市價，分開掛能提高機率，另外掛零股比較有機會」。不少網友推測原PO指的個股是中鼎(9933)，也釣出不少受害者留言自嘲。

股東怕宿命再臨…力積電（6770）非壁紙但好像也快了？網給信心：年底還沒到

曾高喊「股票沒有變成壁紙」的力積電（6770），如今股價卻讓股民越看越心驚。自2021年掛牌以來，力積電股價從首日高點78.9元一路滑落，近期已逼近10元面額，股東直呼「黃崇仁的宿命又來了嗎？」

石破茂撂話…為了日本不會什麼都讓步美國！網超酸「賴清德：看我幹嘛」

川普對外開打「對等關稅」後，向盟友日本也毫不手軟，尤其不滿美國車在日市占偏低，並批評日本農產品關稅過高。不過，日本首相石破茂近日在國會明確表態「不會什麼都讓」，面對即將到來的第二輪美日談判，態度強硬。

川普點名日本歐盟「耍手段」躲關稅！網憂：新政策要來了？

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能逃過關稅大刀，而且川普還另外發文條列8種「非關稅作弊黑招」，直接點名歐盟和日本。PTT熱議「台灣躲過汽車貨物稅」，另有人擔心，這恐怕是「關稅2.0的鋪陳」。

川普一句「擁黃金者訂規則」激勵金價飆漲！鄉民喊話：川投顧Call訊來了

美國總統川普日前在社群平台上發文表示「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則」，意指誰擁有黃金誰佔主導權，此番言論激勵金價飆漲，黃金市場也同步成為焦點，引來PTT鄉民喊話「川投顧Call訊來了」。

川普再嗆聯準會「立即降息」否則就拔官鮑爾！金融獨立玩不下去？

川普喊話聯準會「馬上降息，否則拔官」引爆市場爭議，專家憂金融體系恐失穩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。