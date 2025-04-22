股票跌停「排三天賣不掉」他焦急求助！網曝3招 一票苦主秒猜是這檔

近期股市動盪，甚至有不少標的連日跌停，有投資人試圖賣出手上跌停的標的，然而卻「排隊三天還是賣不掉」，有過來人建議「早上9點前掛市價，分開掛能提高機率，另外掛零股比較有機會」。不少網友推測原PO指的個股是中鼎(9933)，也釣出不少受害者留言自嘲。

一位網友在PTT股板發文求助，表示手中持有的跌停股票連續三日鎖死，預估還會再鎖三到五天，嘗試多種賣出方式皆未果。原PO焦急詢問「13:40盤後搶賣最快嗎」、「一張張分開掛市價會不會比較有效」，並懇請高手分享實用的賣出技巧，引發大批網友回應與共鳴，幾乎一面倒認為這檔股票正是近期陷入風暴的中鼎。

不少網友直言「中鼎受害者+1」、「我也是排三天都賣不掉」，更有人酸說「昨天還有人發文說可以抄底」，感嘆慘變壁紙股。有經驗者則分享實務技巧，強調「要在早上9點前掛市價」、「一張張分開掛能提高機率」，也有人建議「掛零股比較有機會」，但也警告「零股賣不完還更麻煩」。更有網友調侃，「先把跌停單吃掉再賣吧」、「去7-11面交最快」，氣氛略帶無奈自嘲。

另有部分人抱持觀望或自我解嘲的態度，認為跌停就是靠運氣與手速，有人說「只能等主力想打開才有機會跑」、「等你賣掉那天就是反彈日」，也有悲觀派認定「這種股票會殺到變全額交割」、「準備蹲五年做白工」。有網友反諷「長期投資笑到最後」，也有人安慰原PO「等有大人進場救就好了」、「別急，賣不掉代表你不是最後一隻韭菜」。

美國綠能商GCEH聲請重整，牽動中鼎（9933）約196.04億元債權回收；雖然中鼎強調事先已設擔保權、啟動法律行動並參與協商，全力控管財務與營運風險，不過市場投資人依舊不買單，繼17日午盤打入跌停後，18日再吞第二根跌停、股價31.6元，並有超過1.3萬張賣單高掛，昨(21)日股價持續跌停，跌幅9.97%，來到28.45元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。