6月才是主跌段？他示警「最大風險要來了」：股市準備跳水

國際局勢不確定性高，股市持續動盪不安，台股21日開低震盪後走低，終場收在19,106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2,076.6億元，三大法人賣超62.57億元。PTT網友熱議，美國政府6月即將迎來「6.5兆美金的國債到期日」，目前美國國庫現金水位不高，加上美國總統川普的作為，導致近期美債在國際間信譽不良，恐怕買氣不如以往，屆時將迎來資產危機，股市恐怕得「做好跳水準備」。

一名網友在PTT發文警告，他認為真正的股市主跌段將在6月展開，並非來自近期的中美關稅衝突，主因是美國6.5兆美金國債即將到期的「債務洪峰」才是引爆點。他指出，這些短期零息債為應對疫情而發，若美國國庫資金不足恐引爆信心危機，更不排除聯準會大印鈔、惡性通膨與評級遭降，將衝擊全球金融體系。此外，他強調技術面也呼應危機，預計6月將是年線與季線轉為陡角下彎的關鍵期，成為「空軍」最佳時機。

原PO擔心直呼「如果哪個國際機構開啟美國國債評及降評的第一槍，美債是全世界銀行、保險業者最大的資產停泊處，這有可能是全世界資產最大的危機，4-5月大盤都還是區間震盪、小打小鬧，6月才會是菁英空軍最完美的轟炸時機」。

對此說法，有部分網友抱持認同，認為確實應留意美債違約風險。有人表示「聯準會陷入兩難」、「今年真的可能下探十年線」，並提及「股債同跌就是警訊」，甚至補充「美股席勒本益比本來就接近2000年水準」，認為股市估值過高本就需要修正。也有網友點名川普與地緣政治風險可能成為加速導火線，稱「川就是要搞大家，看不出來嗎」。

不過，也有不少人對原PO的預測持懷疑態度。許多人質疑其言論是否受「掃地僧」等YouTube投資頻道影響，認為過於陰謀論與戲劇化，直言「又是掃地僧劇本」、「你剛看完什麼90後創業家？」、「華西街都知道的消息還能算黑天鵝嗎」。部分網友甚至反酸「你空單呢」、「單都不敢下還講一堆理論」，諷刺其未拿出實質操作作為佐證。

另有一派網友則保持觀望態度，指出「市場早已反映風險」、「美債降評也不是第一次」，強調資本市場對利空有吸收與修正能力。有人提醒「風險不是沒存在，但喊狼喊太多次會變成背景音」，也有人表示「投資是長期的，別被恐慌嚇到」，主張謹慎因應即可。不少網友則呼籲理性看待，「多空都尊重，但不要製造恐慌」、「做好風控最重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。