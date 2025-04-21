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真股神！巴菲特成功閃過這波股災…靠「三大操作」全身而退

聯合新聞網／ 綜合報導
美股動盪，「股神」巴菲特早早減碼、手握3,000億現金穩坐山頭。圖／路透
美股動盪，「股神」巴菲特早早減碼、手握3,000億現金穩坐山頭。圖／路透

巴菲特又證明了什麼叫「真正的股神」。川普新關稅政策掀起市場腥風血雨，道瓊與標普雙雙逼近熊市，偏偏巴菲特早早預判，成功閃過這波股災！

根據分析師指出，巴菲特早從2024年開始逐步降低持股、提高現金水位，如今現金部位已突破3,000億美元，創1995年以來新高。

避險的三大操作關鍵包括：

1.低點買高點賣，沒好標的就留現金

2.危機時期分散產業，聚焦能源、醫療等抗風險產業

3.建構穩定收益組合，不炒短線、堅持長期投資

不少網友反應也很直白，「少年股神現在應該安靜了」、「之前笑老巴的人，是不是帳面也笑不出來了」、「這才是真正的穩，現金在手、心裡不慌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 巴菲特 避險 風險

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