真股神！巴菲特成功閃過這波股災…靠「三大操作」全身而退
巴菲特又證明了什麼叫「真正的股神」。川普新關稅政策掀起市場腥風血雨，道瓊與標普雙雙逼近熊市，偏偏巴菲特早早預判，成功閃過這波股災！
根據分析師指出，巴菲特早從2024年開始逐步降低持股、提高現金水位，如今現金部位已突破3,000億美元，創1995年以來新高。
他避險的三大操作關鍵包括：
1.低點買高點賣，沒好標的就留現金
2.危機時期分散產業，聚焦能源、醫療等抗風險產業
3.建構穩定收益組合，不炒短線、堅持長期投資
不少網友反應也很直白，「少年股神現在應該安靜了」、「之前笑老巴的人，是不是帳面也笑不出來了」、「這才是真正的穩，現金在手、心裡不慌」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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