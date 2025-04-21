真股神！巴菲特成功閃過這波股災…靠「三大操作」全身而退

美股18日因耶穌受難日休市，台股今（21日）早盤走勢疲弱，一度大跌逾230點。其中權值股台積電下滑至839元，下跌11元，影響大盤約88點。事實上，近期受到關稅戰衝擊，全球股市動盪不安。財經作家狄驤指出，台股近期爆發股災後，台積電股東人數在短短一周內大增5萬人、達到188萬人，顯示散戶蜂擁進場接手主力持股。「散戶去接主力的刀，真的會變成輸家嗎？」答案出乎意料。

2025-04-21 12:01