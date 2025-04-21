「限空延長」必有其因…台股跌幅是MSCI全球指數一倍以上！網：去年怎不限多？

限空令再延長，真的能救台股嗎？外媒披露，今年台股已重挫15.8%，是MSCI全球指數跌幅的「一倍以上」！而川普的關稅政策持續發威，金管會再宣布限空令續實施，引爆網友熱議：「早知道禁空，為什麼超漲時不限多？」

受到川普關稅政策衝擊，全球股市劇烈震盪，MSCI全球指數今年迄今下跌6.25%，但台股卻跌了15.8%。

金管會19日宣布，延長原訂至18日結束的三項穩定措施，包括限制借券放空、提高融券保證金、放寬擔保品。

雖然上週台股跌幅略為收斂，但金管會表示，因國際情勢與川普關稅政策仍充滿不確定性，為維穩決定「續實施」限空令。

對此，許多網友不滿跌這樣還繼續限，到底是誰該被保護，「漲的時候怎麼不喊限多？跌才限空是在保誰」、「三根跌停還在地上躺，被限空的是我們，不是禿鷹」、「去年叫人all in，現在限制賣，根本鎖死逃命門」、「限空救不了信心，救不了我帳面血海」。

也有人中性看待，「漲的比別人多，跌的也會比別人深，沒毛病」、「這根本是市場修正，不限空只會更慘吧」、「延限空令是要穩信心，不是救K線」。

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