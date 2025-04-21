快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

「限空延長」必有其因…台股跌幅是MSCI全球指數一倍以上！網：去年怎不限多？

聯合新聞網／ 綜合報導
MSCI全球指數跌6%、台股卻跌15.8%，金管會再出手延長限空令，引發市場兩極反應。記者曾原信／攝影
MSCI全球指數跌6%、台股卻跌15.8%，金管會再出手延長限空令，引發市場兩極反應。記者曾原信／攝影

限空令再延長，真的能救台股嗎？外媒披露，今年台股已重挫15.8%，是MSCI全球指數跌幅的「一倍以上」！而川普的關稅政策持續發威，金管會再宣布限空令續實施，引爆網友熱議：「早知道禁空，為什麼超漲時不限多？」

受到川普關稅政策衝擊，全球股市劇烈震盪，MSCI全球指數今年迄今下跌6.25%，但台股卻跌了15.8%。

金管會19日宣布，延長原訂至18日結束的三項穩定措施，包括限制借券放空、提高融券保證金、放寬擔保品。

雖然上週台股跌幅略為收斂，但金管會表示，因國際情勢與川普關稅政策仍充滿不確定性，為維穩決定「續實施」限空令。

對此，許多網友不滿跌這樣還繼續限，到底是誰該被保護，「漲的時候怎麼不喊限多？跌才限空是在保誰」、「三根跌停還在地上躺，被限空的是我們，不是禿鷹」、「去年叫人all in，現在限制賣，根本鎖死逃命門」、「限空救不了信心，救不了我帳面血海」。

也有人中性看待，「漲的比別人多，跌的也會比別人深，沒毛病」、「這根本是市場修正，不限空只會更慘吧」、「延限空令是要穩信心，不是救K線」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

MSCI 台股 川普 放空 金管會 限空令

延伸閱讀

輝達股價重挫…謝金河評因「向中投名狀」！網笑：老謝出馬準備噴

00919、00878配息注定縮水？從大魚大肉回到三菜一湯「其實這才是日常」

美債會倒嗎？雨果示警：一旦違約衝擊恐超越2008年雷曼風暴

結構改不了、名單跑不掉？川普再打匯率操縱國牌 台灣恐成籌碼

相關新聞

台積電探低…188萬散戶接刀必輸？專家揭實例：善用優勢可倒貨給主力

美股18日因耶穌受難日休市，台股今（21日）早盤走勢疲弱，一度大跌逾230點。其中權值股台積電下滑至839元，下跌11元，影響大盤約88點。事實上，近期受到關稅戰衝擊，全球股市動盪不安。財經作家狄驤指出，台股近期爆發股災後，台積電股東人數在短短一周內大增5萬人、達到188萬人，顯示散戶蜂擁進場接手主力持股。「散戶去接主力的刀，真的會變成輸家嗎？」答案出乎意料。

「限空延長」必有其因…台股跌幅是MSCI全球指數一倍以上！網：去年怎不限多？

限空令再延長，真的能救台股嗎？外媒披露，今年台股已重挫15.8%，是MSCI全球指數跌幅的「一倍以上」！而川普的關稅政策持續發威，金管會再宣布限空令續實施，引爆網友熱議：「早知道禁空，為什麼超漲時不限

結構改不了、名單跑不掉？川普再打匯率操縱國牌 台灣恐成籌碼

美國財政部預計近期公布匯率報告，外界關注川普政府是否再將台灣列為匯率「籌碼」...雖然不至於被列為「操縱國」。 但台灣央行坦言，因為兩項結構性指標仍超標，續列「觀察名單」幾乎是定局。網友不滿：都

魏哲家信心喊話「台積電今年穩健成長」！ 網酸：門都沒有又來了？

台積電（2330）最新致股東報告書出爐，董事長魏哲家喊話「今年仍會穩健成長」，看好AI應用帶動先進製程成長動能。但PTT股板鄉民不買單，反酸「門都沒有又來了」，質疑魏董過往信心喊話的「命中率」，甚至直

輝達股價重挫…謝金河評因「向中投名狀」！網笑：老謝出馬準備噴

川普關稅升溫、中美角力不斷，這次焦點竟落在輝達執行長黃仁勳身上。財信傳媒董事長謝金河直指，黃仁勳缺席川普就職、轉赴北京，已成為象徵性「投名狀」，此舉不只讓輝達股價重挫，也可能對台灣伺服器供應鏈帶來潛在

整理包／中信金、華南金、永豐金、凱基金股東會紀念品都出爐 你最愛哪一款？

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。