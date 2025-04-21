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結構改不了、名單跑不掉？川普再打匯率操縱國牌 台灣恐成籌碼
美國財政部預計近期公布匯率報告，外界關注川普政府是否再將台灣列為匯率「籌碼」...雖然不至於被列為「操縱國」。
但台灣央行坦言，因為兩項結構性指標仍超標，續列「觀察名單」幾乎是定局。網友不滿：都已經乖乖阻貶了，還是要被盯！
美國將評估主要貿易夥伴的匯率政策，若三項指標中符合兩項，就會列入「觀察名單」：
對美貿易順差超過150億美元
經常帳盈餘占GDP超過3%
貨幣淨買匯金額占GDP超過2%，且連續八個月買匯
台灣目前符合前兩項，央行表示，這是經濟結構導致，不是短期能改變。
至於匯率干預部分，去年其實是「阻貶」不是「阻升」，央行淨賣匯130億美元，代表沒有刻意讓新台幣貶值。
台灣「沒牌」是最大問題？網友表示，「川普又要收保護費了，這次輪到我們」、「舔了半天還被列觀察名單，笑死」、「貶值造福出口財團，受害的是我們老百姓」。
也有人認為，「兩項達標就是結構性問題，這根本改不了」、「金融帳淨流出、美債買一堆，不貶才怪」、「不是操縱，而是根本無法逆轉的結構」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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