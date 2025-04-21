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台積電探低…188萬散戶接刀必輸？專家揭實例：善用優勢可倒貨給主力

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股18日因耶穌受難日休市，台股今（21日）早盤走勢疲弱，一度大跌逾230點。其中權值股台積電下滑至839元，下跌11元，影響大盤約88點。事實上，近期受到關稅戰衝擊，全球股市動盪不安。財經作家狄驤指出，台股近期爆發股災後，台積電股東人數在短短一周內大增5萬人、達到188萬人，顯示散戶蜂擁進場接手主力持股。「散戶去接主力的刀，真的會變成輸家嗎？」答案出乎意料。

狄驤在臉書分析，回顧2022年烏俄戰爭爆發後，全球經濟進入約一年的衰退期，股市也陷入熊市。當時雖然主力持續出貨，但散戶反而在這段期間默默進場、連續買了一整年。結果隨著經濟逐步復甦、企業庫存去化告一段落，股市開始從低點回升，最後反倒是散戶逢高出場、將股票倒給主力。雖未能參與波段高點，但也搭上了谷底修復行情。

他補充，回顧2015年中國股災、2018年美中貿易戰與2020年新冠疫情，這樣的情況屢見不鮮。散戶若能善用「時間」這項優勢，在低檔進場並長期持有，仍有機會從市場復甦中獲利。

不過狄驤也提醒，並非每一次股災的反彈時間都一樣快，如果投資人太早把銀彈打光，不僅會錯失長期進場的機會，心理壓力也會大幅增加。他強調，投資人應妥善控管資金部位，才能穩住情緒、承受波動，如此一來，「時間就會成為你的好朋友與好幫手」。

台積電日前公布第一季財報與全年展望，受惠於AI與先進製程需求持續攀升，單季營收與獲利雙雙創下歷年Q1最佳紀錄，毛利率達58.8％，每股純益13.94元。儘管美國關稅政策變數干擾市場情緒，公司預估第二季營收仍有望季增逾12%，挑戰單季歷史新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 大盤 散戶

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