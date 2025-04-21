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魏哲家信心喊話「台積電今年穩健成長」！ 網酸：門都沒有又來了？

聯合新聞網／ 綜合報導
魏哲家喊穩健成長！AI熱潮推升製程占比，PTT網友卻說：門都沒有再現了。圖／聯合報系資料照片
魏哲家喊穩健成長！AI熱潮推升製程占比，PTT網友卻說：門都沒有再現了。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）最新致股東報告書出爐，董事長魏哲家喊話「今年仍會穩健成長」，看好AI應用帶動先進製程成長動能。但PTT股板鄉民不買單，反酸「門都沒有又來了」，質疑魏董過往信心喊話的「命中率」，甚至直言「寧願信張忠謀」。

台積電6月即將召開股東會，魏哲家發出致股東報告書指出，即便全球經濟仍有不確定性，台積電今年預期將持續穩健成長。

AI需求持續擴大，從資料中心到手機、汽車、物聯網都有機會導入，企業導入AI來提升效率也是未來結構性趨勢之一。

去年先進製程（7奈米以下）營收占比已從2023年的58%升至69%，今年預計將達到70～80%。

台積電預期，3奈米量產後，2奈米製程將領先業界，滿足節能運算的高度需求。

許多網友批評...說得太滿，市場不敢信，「門都沒有又來了，講話可以再保守點嗎」、「魏董信心喊話＝出貨signal」、「這不是前兩年說AI沒泡沫的版本嗎？」、「我寧願信張忠謀也不信你」。

也有人理性分析，認為AI還是成長趨勢，但投資要看本益比，「產能是真的強，但股價漲太快」、「AI設備的電力、散熱壓力也很大，不是無限成長」、「看股東報告別當財報信仰，要配圖表才準」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 魏哲家

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