輝達股價重挫…謝金河評因「向中投名狀」！網笑：老謝出馬準備噴

川普關稅升溫、中美角力不斷，這次焦點竟落在輝達執行長黃仁勳身上。財信傳媒董事長謝金河直指，黃仁勳缺席川普就職、轉赴北京，已成為象徵性「投名狀」，此舉不只讓輝達股價重挫，也可能對台灣伺服器供應鏈帶來潛在壓力。對此，PTT網友一片熱議，有人大讚訊號來了「老謝又來發功了」。

謝金河在臉書分析，川普的對中關稅政策已喊到245%，象徵性遠大於實質影響，未來90天觀察期才是關鍵。

他比喻中美如同兩大幫派大哥在打架，小弟（如馬來西亞、柬埔寨、越南）則各自表態選邊站；雖然台灣未被列入美方優先談判國，但其供應鏈實力在製造、ICT、成衣鞋業等方面具備關鍵地位。

焦點轉向黃仁勳近期動向：缺席川普就職、出現在北京，且輝達新產品發表後股價大跌，引發市場關注；謝金河認為這可能被美方視為對中示好，未來恐對台灣伺服器產業構成利空。

許多網友留言買點到了，「訊號來了，下週全面做多」、「感恩老謝開示，伺服器族群起飛」、「黃仁勳親中？台股AI族群照噴不誤」、「禮拜一 all in 鴻海、緯創、緯穎、廣達！」。

更多人認為具反指標，「老謝開口，股市穩了，全面上漲」、「跟謝金河對做，勝率99.9999%」、「川普不認識老謝才是川普最大錯誤」、「NVDA利空出盡，謝謝老謝一生平安」。

也有人理性看待觀點，「老謝講的有點像劇本，但確實中美角力正在升溫」、「輝達去安撫中國市場，合理吧？不等於投名狀啊」、「台灣不是優先名單沒差，供應鏈才是王牌」。

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