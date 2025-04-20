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美債新地雷？日本壽險釋出調倉訊號 川普執政恐成催化劑

聯合新聞網／ 綜合報導
川普時代的美債，撐得住壽險巨頭的撤退壓力嗎？美聯社
川普時代的美債，撐得住壽險巨頭的撤退壓力嗎？美聯社

日本富國生命保險宣布，將減持外國債券、增持日本國債，成為本年度第一家公布投資動向的大型壽險公司。由於日本壽險資金規模高達90兆新台幣，其動向恐重擊本已不穩的美債市場，引發外界擔憂「全球資金去美元化」正在發酵。

據彭博報導，日本富國生命保險（Fukoku Mutual Life） 計畫調整投資組合，擴大配置日本20年以上長天期國債，並考慮削減外債部位。

原因在於：日本長債殖利率已突破2%，回報已達預期水準。

初步計劃增購300億日圓至4000億日圓不等，折合約台幣69億至920億元。

日本壽險業總投資規模高達390兆日圓（約90兆台幣），資金動向牽動全球市場。

分析指出，若日本壽險大幅撤出美債，恐引發骨牌效應，包括殖利率飆升、價格崩跌、股債雙殺風險升高。

2025年以來，美國財政赤字飆升、川普執政延續「高關稅+低稅收」策略，全球投資人對美債的信任明顯動搖。

日本壽險此次轉向，雖未大量拋售，但其釋出的訊號足以影響其他大型機構動向。

接下來若美債需求持續下滑，FED是否會重啟買盤兜底？而資金又將轉向哪裡？這些都是市場接下來的觀察重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 川普 日本 美債

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