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台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

聯合新聞網／ 綜合報導
美方談判底牌揭露？中經院點破「川普心中理想關稅」是15%起跳。圖／路透社
美方談判底牌揭露？中經院點破「川普心中理想關稅」是15%起跳。圖／路透社

美方宣布對等關稅緩衝期90天，台灣對美商品暫收10%關稅，仍積極爭取調降，但中經院昨發布報告直言：「別想太美。」院長連賢明指出，川普政府的理想底線根本不是零，而是15%起跳，甚至可能落在15到20%之間。

在關稅談判白熱化之際，這番話也被視為政府先放出風向，讓市場與民眾有心理準備。

中經院怎麼說？

不是10%、更別想零 美方想的其實是15%以上

中經院推估，川普政府內部設想的「地板價」是10%，但理想稅率其實是15%，甚至可能達20%，目的是填補減稅缺口，將對內少掉的稅收，從對外加稅補回來。

連賢明解釋，美國減稅4年會流失2兆美元，每年需要約5000億美元，若以3.3兆美元進口總額來算，關稅要課15%才能補足缺口。

換句話說，10%只是起點，是給盟友「談判空間」的數字，最終可能回到川普理想中的版本。

三大經濟情境曝：台灣若卡15%還算「賺到」？

中經院提出三種可能情境：

樂觀版：關稅維持10%，科技產品豁免，全年經濟成長率可達2.85%

中性版：台灣關稅在15%左右，與競爭對手差不多，成長率為1.66%

悲觀版：關稅惡化、全球衰退，全年僅成長0.16%

也就是說，若最後談到15%，在中經院眼中已算不錯，因中國目前遭課高達145%，台灣若在15%到19%之間，相較之下「沒那麼慘」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 成長率 美國

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