川普若真的成功開除聯準會主席！高盛：金價衝4,500 美股恐「爆擊式」崩盤

「只要我開口，他就會滾蛋！」美國總統川普最近火氣超旺，這回連聯準會（Fed）主席鮑爾都不放過。原因無他，川普嫌老鮑動作慢，利率沒降，導致壓力越積越高；直言只要自己一聲令下，鮑爾馬上就得收行李滾人。

這番話震撼了整個華府...據外媒爆料，川普已經私下和多位政府高層討論「開除鮑爾」的可能性，雖然法律層面上總統不能隨便拔除聯準會理事，但若是要把主席「降職」回普通理事，似乎還有一絲操作空間。

對此，美國參議員伊麗莎白華倫直接跳出來警告：「川普敢開除鮑爾，美股一定爆炸！」她表示，儘管自己過去常與鮑爾在政策上不合，但仍認為聯準會的獨立性不容挑戰，不能被當成白宮的政治玩具。

甚至連美國財政部都感到不安，財長貝森特公開表示，若總統干預聯準會人事，金融市場恐更動盪不安。

而投資圈也嗅到風暴可能逼近...

PTT熱議；網友笑稱：「川普這齣劇已經變成固定橋段了啦」、「先不要幻想了，他四年前也說要開除，不也乖乖忍到現在？」

有人不屑：「高盛又在嚇人炒金價吧？想多撈一筆喔」、「真的開除美股會先跪，怎麼可能幹這種事？」

還有投資人自嘲：「如果他真的動手開人，我就直接梭哈黃金期貨，報警不如報金。」

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