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降息不配合就想拔官？川普嗆聲聯準會主席：「我叫你滾就滾」
美國總統川普近日火力全開，怒嗆聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「如果我想要他走，他很快就會離開」，引發各界譁然。起因是川普再度不滿聯準會未配合降息，痛批鮑爾動作慢、判斷差，甚至指責他「玩政治」，放話要求他下台。
川普的理由是，歐洲央行早就連七降，美國卻還在高利率，他認為物價已穩、油價也跌，應該盡快降息救經濟，順便替關稅爭一波加分。
鮑爾則日前明白警告，川普的關稅政策可能引爆通膨，影響經濟長期穩定。
不過根據美國法律，聯準會具有高度獨立性，總統要罷免主席並不容易...《聯邦準備法》雖允許「有原因」解除理事職位，但「政策不同調」並不構成理由。
聯準會能撐住嗎？網友留言，「老鮑也不是第一次被嗆了，撐得比川普還穩」、「現在如果降息，反而會讓關稅搞出來的通膨更嚴重吧」、「搞不清楚邏輯欸，又想關稅又怕升息，是想讓美債爆炸嗎」。
更有人表示，「高關稅＋不降息，民眾壓力真的會爆」、「川普想撿分，結果市場信心整個崩」、「最後搞不好又要靠FED兜底，真的苦了老鮑」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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