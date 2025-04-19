快訊

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

美國高教賺的外匯比天然氣出口多 川普卻嚇跑了留學生

「可能不再加稅」美中貿易局勢反轉？網諷川普：美國只剩台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普突放軟風聲，稱關稅可能不升反降，引發市場震盪與輿論熱議。路透
美國總統川普突放軟風聲，稱關稅可能不升反降，引發市場震盪與輿論熱議。路透

美中貿易戰氣氛再變！美國總統川普近日在白宮透露「不排除調降關稅」，語氣明顯軟化，震撼市場...坦言再加下去恐讓人不買單，「我可能會想降低關稅，因為你總希望對方還願意買嘛」；這番話一出，外界紛紛解讀為壓力過大下的讓步...

據彭博社爆料，川普政府正考慮與其他國家談判，交換減稅條件，前提卻是要對中國貿易「下封鎖令」，避免中國透過他國洗產地出口。

但學界並不買帳，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼痛批，川普已經「徹底失去國際信譽」，孤立中國的策略恐將落空；連白宮都承認，目前部分中國出口品項關稅已飆破245%。

華爾街也明顯反應！聯準會主席鮑爾警告，高關稅將推升通膨，美國股市應聲重挫，道瓊單日暴跌近700點，10年期美債殖利率更爆出20年來最大漲幅，避險資產信任基礎動搖。

與此同時，美國出口市場流失速度加快；澳洲牛肉搶走對中市占、加拿大石油大舉輸中，美方供應鏈受阻已現。

不乏網友譏諷川普為「翻臉比翻書快的川小丑」，認為他一開始高調課稅、誓言孤立中國，如今卻反倒自己被市場逼得打退堂鼓。更有人酸：「他不怕中國，怕的是美國人罵到失控。」、「不是MAGA，是MCGA：Make China Great Again。」

也有冷靜派指出，「美國內需、產業空洞化的問題，靠關稅救不起來」、「出口還是沒改善，只是物價先爆了」。整體觀察，多數聲音皆對川普的政策轉彎存疑，且對其國際信用持續流失深感憂慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

信用 加拿大 川普 白宮 美國 聯準會 資產 通膨 避險 鮑爾

延伸閱讀

00878本季推估配息落在0.35元區間？存股哥：確實跟過去幾季有點落差

00878帳面報酬剩0.5％依舊抱好135張！存股哥：低點才可買進更多張數

00919、00878配息注定縮水？從大魚大肉回到三菜一湯「其實這才是日常」

「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

相關新聞

「可能不再加稅」美中貿易局勢反轉？網諷川普：美國只剩台積電

美中貿易戰氣氛再變！美國總統川普近日在白宮透露「不排除調降關稅」，語氣明顯軟化，震撼市場...坦言再加下去恐讓人不買單，「我可能會想降低關稅，因為你總希望對方還願意買嘛」；這番話一出，外界紛紛解讀為壓

美元貶9％、美股美債釀三殺！川普關稅變災難？網轟：信任崩了、出口呢？

美國總統川普近期再次掀起關稅戰，意外引發一波美元大幅貶值；據報導，自1月中旬以來，美元兌多數主要貨幣已經重貶超過9%，跌至近三年來的低點；經濟學者示警，這不只是匯率的正常波動，而是「美元信任」可能出現

降息不配合就想拔官？川普嗆聲聯準會主席：「我叫你滾就滾」

美國總統川普近日火力全開，怒嗆聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「如果我想要他走，他很快就會離開」，引發各界譁然。起因是川普再度不滿聯準會未配合降息，痛批鮑爾動作慢、判斷差，甚至指責他「玩政

川普40年來沒變…1988年就批盟友賺太爽！受訪片段曝光：網讚始終如一

當時就批評美國讓盟友爽賺卻不出力，直言美國「像國王般養著別人，自己卻不過得好」，內容驚人預言了往後他選總統時的核心訴求。

「稀土不稀、會煉才贏」馬斯克：中國靠技術卡脖…美國要補這一課

在美中貿易摩擦未解、中國持續祭出原物料限制措施之際，全球焦點轉向戰略金屬「稀土」。不過，特斯拉執行長馬斯克卻選在此時親上火線，語出驚人表示：「稀土其實並不稀有，到處都有。」 他在X平台發言指出，

股市別人恐慌我撿錢？全面懷疑、融資乾淨…網：20年一遇的進場點

近期市場情緒低迷，美債違約、川普關稅升溫...風險消息不斷，但有網友反其道而行，直言現在根本是「20年一遇的買點」，還呼籲大家「絕對不要賣股」，引起熱議。 這名網友列出四大理由，認為現在反而是長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。