「可能不再加稅」美中貿易局勢反轉？網諷川普：美國只剩台積電

美中貿易戰氣氛再變！美國總統川普近日在白宮透露「不排除調降關稅」，語氣明顯軟化，震撼市場...坦言再加下去恐讓人不買單，「我可能會想降低關稅，因為你總希望對方還願意買嘛」；這番話一出，外界紛紛解讀為壓力過大下的讓步...

據彭博社爆料，川普政府正考慮與其他國家談判，交換減稅條件，前提卻是要對中國貿易「下封鎖令」，避免中國透過他國洗產地出口。

但學界並不買帳，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼痛批，川普已經「徹底失去國際信譽」，孤立中國的策略恐將落空；連白宮都承認，目前部分中國出口品項關稅已飆破245%。

華爾街也明顯反應！聯準會主席鮑爾警告，高關稅將推升通膨，美國股市應聲重挫，道瓊單日暴跌近700點，10年期美債殖利率更爆出20年來最大漲幅，避險資產信任基礎動搖。

與此同時，美國出口市場流失速度加快；澳洲牛肉搶走對中市占、加拿大石油大舉輸中，美方供應鏈受阻已現。

不乏網友譏諷川普為「翻臉比翻書快的川小丑」，認為他一開始高調課稅、誓言孤立中國，如今卻反倒自己被市場逼得打退堂鼓。更有人酸：「他不怕中國，怕的是美國人罵到失控。」、「不是MAGA，是MCGA：Make China Great Again。」

也有冷靜派指出，「美國內需、產業空洞化的問題，靠關稅救不起來」、「出口還是沒改善，只是物價先爆了」。整體觀察，多數聲音皆對川普的政策轉彎存疑，且對其國際信用持續流失深感憂慮。

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