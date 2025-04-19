美元貶9％、美股美債釀三殺！川普關稅變災難？網轟：信任崩了、出口呢？

美國總統川普近期再次掀起關稅戰，意外引發一波美元大幅貶值；據報導，自1月中旬以來，美元兌多數主要貨幣已經重貶超過9%，跌至近三年來的低點；經濟學者示警，這不只是匯率的正常波動，而是「美元信任」可能出現裂痕的開端。

《美聯社》報導，德意志銀行發出罕見警告，直言美元避險地位正遭侵蝕，市場恐進一步失去對美國的信心；長期以來，美元主導國際貿易體系，美國因此能享有低利率與全球資金優勢，但這次...川普的關稅政策反而讓美元出現劇烈下跌。

美元自4月初以來，對歐元、英鎊與日圓分別貶值5%、5%、6%，使得美國進口商品價格上升，民眾消費力進一步被壓縮...分析指出，美國政府與企業未來的借貸成本恐將攀升，尤其在「美國國債佔GDP比重達120%」的情況下，影響更加劇烈。

川普關稅釀三殺？美元貶9%、美股美債跌。圖：AI生成

中國推人民幣結算、黑石董事長警告比特幣或成替代品，美元霸權似乎開始鬆動。

有網友認為，劇本早就寫好了，「他不是早就說要讓美元貶值嗎？」、「弱美元推出口、壓美債，這操作根本川寶預料中的一環」、「用不值錢的美元去繳關稅，這叫神技好嗎？」

許多人也擔憂，覺得川普這次玩過頭了，「美股崩、美債崩、美元崩……要不要乾脆美國也一起崩？」、「不只是貨幣跌，是全世界對美國的信任開始鬆動」、「川普的行為不確定性太高，誰還敢長期押美元？」

更有許多網友理性分析，倘若貶值是必然結果，則要檢視先看有沒有達成目的，「貶值是目的，但製造業有真的回流嗎？」、「出口改善了沒？就怕只是空轉」。

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