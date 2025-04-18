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川普40年來沒變…1988年就批盟友賺太爽！受訪片段曝光：網讚始終如一

聯合新聞網／ 綜合報導
川普1988年曾上歐普拉節目，發言直批美國外交與貿易關係。（路透）
川普1988年曾上歐普拉節目，發言直批美國外交與貿易關係。（路透）

1988年，現任美國總統川普當時接受歐普拉脫口秀專訪，一段談論美國外交政策的訪問至今仍被反覆引用。

他在當時就批評美國讓盟友爽賺卻不出力，直言美國「像國王般養著別人，自己卻不過得好」，內容驚人預言了往後他選總統時的核心訴求。

許多網友看完川普1988年訪談後，對他「從一而終」的風格表示佩服：「他真的打從心底覺得盟友在占美國便宜」、「信念如一，不忘初心，也是蠻屌的」、「40年都沒變，這就是他的核心價值」、「理念完全沒變過，說到做到的男人最帥」、「他就是走自己的路，美國統神名不虛傳」。

也有網友質疑川普的觀點過於落伍，甚至根本不懂貿易本質：「還活在80年代，以為美國製造超強的年代」、「覺得日本賺太多就是在偷美國錢？美國貨自己沒競爭力吧」、「不檢討自己品質，反而罵對方東西做太好？」、「一直想靠關稅讓全世界養美國，真的很白人中心」、「他的思想、品味、講話方式，根本整個人卡在1980年代」

以下為該段訪談的中文口語翻譯逐字內容：

歐普拉：

你去年在幾家美國大報刊登了全版廣告，批評美國的外交政策。那你會怎麼做得不一樣呢，Donald？

川普：

我會讓我們的盟友，先不談敵人，因為敵人你沒那麼容易談。我會讓盟友們付出他們應該承擔的那一份。

我們現在是個負債的國家，這樣下去不可能持續。

美國每年虧損兩千億美元，但我們卻讓像日本這樣的國家，把所有東西傾倒進我們市場。這不是自由貿易。

你現在要是跑去日本賣東西，歐普拉，真的，別想了，根本辦不到。

他們雖然沒法律禁止你賣，但他們會設下很多看不見的門檻，讓你根本進不去；反過來，他們來我們這邊賣車、賣錄放影機，把我們企業打得七零八落。

我尊敬日本人。你可以尊敬一個打敗你的人，但事實是，他們現在真的把美國打得很慘。

川普：

再說到科威特...那裡連最窮的人都活得像國王，但他們卻沒付我們任何代價。

我們讓他們可以賣石油，那為什麼他們不能給我們25%的利潤？這根本是個笑話。

歐普拉：

你講得很像總統要講的話，很多人應該問過你要不要參選。你會想要參加總統大選嗎？

川普：

可能不會啦。但我真的受夠看到我們國家一直被人佔便宜。

歐普拉：

那你為什麼不考慮參選？

川普：

我覺得我沒有那個傾向。我真的很喜歡我現在做的事。我熱愛它；而且老實說，當總統薪水也沒那麼高（笑）。

歐普拉：

對啊，確實不高（笑）。

川普：

所以我應該是不會參選，但我真的很痛心看到我們國家的狀況。

如果未來變得更糟，我也不會百分之百排除。

因為我真的受夠了；我們讓其他人過得像國王，自己卻不是。

歐普拉：

但你曾經說過，如果你真的參選總統，你覺得自己會贏。

川普：

我不知道，但我覺得我會。說實話，我一輩子沒做過「為了輸」的事。如果我真的要參選，那我會全力以赴。

我認為我會有很大的機會，因為我相信，美國人已經厭倦看到我們被人占便宜。

我不能保證所有事情都能改變，但我能保證一件事：這個國家會從那些占我們便宜25年的人身上，賺回一大筆錢。

絕對不會再像以前那樣了，相信我。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 日本 競爭力 美國 脫口秀 負債 關稅

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