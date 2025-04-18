「稀土不稀、會煉才贏」馬斯克：中國靠技術卡脖…美國要補這一課

在美中貿易摩擦未解、中國持續祭出原物料限制措施之際，全球焦點轉向戰略金屬「稀土」。不過，特斯拉執行長馬斯克卻選在此時親上火線，語出驚人表示：「稀土其實並不稀有，到處都有。」

他在X平台發言指出，外界誤解了稀土的「稀」意涵，真正困難的不是找礦，而是誰有能力提煉出來、做出高效率的磁鐵；他還暗示中國的強勢並非掌握原料，而是掌握了規模化重工與完整產業鏈。

中國目前主導全球逾九成的稀土提煉作業，應用涵蓋電動車馬達、電子元件到軍工科技...中國政府近日擴大出口管制，被外界視為一種經濟籌碼。而馬斯克卻不認為這樣的限制有「實質殺傷力」，因為「西方若真要做，關鍵在能不能補上提煉與產能的缺口」。

對此，懷疑論者開酸：說得簡單，誰要來做？「到處都有你就自己去挖啊」、「技術不難？那你倒是蓋一間工廠給我看」、「歐美自己都嫌污染，怎麼拼得過中國的規模經濟？」

理解派支持：講的其實沒錯；「他重點講在『冶煉』不是『挖礦』，中國技術是領先沒錯」、「想靠稀土封鎖美國？早晚會反向逼出替代解法」、「他是真的有做啊，鋰精煉廠都蓋了，不只是嘴砲」。

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