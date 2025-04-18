股市別人恐慌我撿錢？全面懷疑、融資乾淨…網：20年一遇的進場點
近期市場情緒低迷，美債違約、川普關稅升溫...風險消息不斷，但有網友反其道而行，直言現在根本是「20年一遇的買點」，還呼籲大家「絕對不要賣股」，引起熱議。
這名網友列出四大理由，認為現在反而是長線投資的絕佳時機：
基本面不差
美國就業與通膨數據穩定，台積電也法說中明言AI訂單需求不減。原PO質疑：「不信官方統計、不信大公司，反而信網紅、投顧？」
政策面落底
川普高關稅政策已提前反應在股價中，只要未來稍有收斂，市場就可能迎來反彈。他指出「現在喊川普利空的，只是在蹭熱度。」
籌碼面乾淨
網友表示融資水位極低，是市場「全面懷疑」的狀態，這通常是長線進場的訊號。
技術面具反彈條件
短線跌深，理論上具備強彈空間。即使未來還有崩盤風險，現在也可能先迎來一波修復。
留言區反應兩極，不少人酸：「你買單呢？」「我OK你先買。」但也有網友表示認同，「利空出盡確實是關鍵」、「沒錯，跌深就要勇敢撿便宜」。
也有理性分析派認為：「川普政策反覆難測，不如先觀察5月晶片關稅細節再說。」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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