股市別人恐慌我撿錢？全面懷疑、融資乾淨…網：20年一遇的進場點

近期市場情緒低迷，美債違約、川普關稅升溫...風險消息不斷，但有網友反其道而行，直言現在根本是「20年一遇的買點」，還呼籲大家「絕對不要賣股」，引起熱議。

這名網友列出四大理由，認為現在反而是長線投資的絕佳時機：

基本面不差

美國就業與通膨數據穩定，台積電也法說中明言AI訂單需求不減。原PO質疑：「不信官方統計、不信大公司，反而信網紅、投顧？」

政策面落底

川普高關稅政策已提前反應在股價中，只要未來稍有收斂，市場就可能迎來反彈。他指出「現在喊川普利空的，只是在蹭熱度。」

籌碼面乾淨

網友表示融資水位極低，是市場「全面懷疑」的狀態，這通常是長線進場的訊號。

技術面具反彈條件

短線跌深，理論上具備強彈空間。即使未來還有崩盤風險，現在也可能先迎來一波修復。