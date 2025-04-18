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「我可能不想再加了」川普鬆口關稅！網看傻：自己幫中國找台階？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普「可能不想再加稅了」網酸：嘴巴很硬心卻先軟了。圖／美聯社
美國總統川普「可能不想再加稅了」網酸：嘴巴很硬心卻先軟了。圖／美聯社

美中關稅戰近來越演越烈，然而就在喊出對中國商品加徵最高245%關稅後短短幾天，美國總統川普話鋒一轉，表示「我可能不想再加了」，甚至暗示關稅可能會「往下降一點」，引發熱議。

根據美媒報導，川普17日在白宮接待義大利總理時突然放軟，聲稱中國高層「多次主動聯繫」，還稱習近平「非常聰明、掌控嚴密」，強調雙方未來仍可能達成貿易協議。

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不僅如此，他還提及TikTok交易：「我們已經和TikTok談妥了，就等中國點頭。」一系列言論被外界解讀為「川普釋出最大善意」，想替談判找台階。

社群上卻是另一種聲音，不少網友直指川普「信用破產」、「講話沒人信」，甚至形容他是「自導自演」、「又在自己幫中國下台」；有人更笑稱：「嘴上說不會愛你，心裡還是念念不忘。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TikTok 川普 美國 習近平 關稅

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