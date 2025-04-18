「我可能不想再加了」川普鬆口關稅！網看傻：自己幫中國找台階？

美中關稅戰持續升溫，美國總統川普對中國輸美的產品關稅持續加碼，已逐步提高至245%；中國大陸也不示弱，強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。PTT眼尖網友發現，川普推動的對等關稅金額與美債每年須支付的利息相近，讓他質疑「川普是想白嫖全世界吧？」

2025-04-18 08:22