川普曝「中國有聯繫」但不說有沒有通話？網虧：根本恐怖情人

美中貿易戰升溫，美國總統川普17日聲稱，大陸高層已多次與美方聯繫，他甚至表示「最快3至4週內」就能完成美國與各國的貿易談判，還強調與習近平關係良好，但在記者追問是否有直接通話時，他卻語帶保留、不願正面回應，引發外界聯想。

此番發言引發台灣股民熱議，不少人質疑川普是否「急了」，也有網友將他形容為「戀愛腦上身」，一邊嘴硬拒接電話話題，一邊又說中國想談，「明明想聯絡還不打電話，是不是初戀男孩」。

據報導，川普在白宮受訪時強調，中國官員已多次與美方接觸，自己與習近平「關係很好，希望能繼續下去」，但對於是否親自通話一事，則拒絕說明，表示「不適合回答」。

川普還罕見地說出「希望關稅能降一點，讓民眾願意消費」，並預告未來3至4週內可能完成與各國貿易協議。不過這番「樂觀預測」，也被市場解讀為內部壓力的反映。

不少網友注意到川普的矛盾表現，紛紛調侃：「說得好像人家很想你，結果你連電話都不敢打」、「這不是在談判，是在告白吧」、「他根本在談初戀失聯，還一直嘴硬說中國想打給他」。

更有留言直言：「講得一副自己很忙，其實根本沒進展」、「這種發言就像恐怖情人，整天幻想對方會主動回來」、「人家中國看來根本不急，急的是你吧？」

不少人回顧川普過去「豪語成真」的紀錄，並不看好這次的樂觀喊話：「他不是說過24小時內結束烏俄戰爭嗎？現在還不是打成泥巴」、「每次都說很快搞定，然後沒一次兌現」、「說話沒人在信了啦，連股市都不給反應」。

從先前爆料中國「也想來談」到這次又主動強調「習應該知道我心意」，川普對中國的言論開始出現情緒化操作痕跡。

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