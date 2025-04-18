快訊

MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 總教練給出時間表

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

川普曝「中國有聯繫」但不說有沒有通話？網虧：根本恐怖情人

聯合新聞網／ 綜合報導
各國關稅最快4週談完？網酸：川普再度自言自語中。(歐新社)
各國關稅最快4週談完？網酸：川普再度自言自語中。(歐新社)

美中貿易戰升溫，美國總統川普17日聲稱，大陸高層已多次與美方聯繫，他甚至表示「最快3至4週內」就能完成美國與各國的貿易談判，還強調與習近平關係良好，但在記者追問是否有直接通話時，他卻語帶保留、不願正面回應，引發外界聯想。

此番發言引發台灣股民熱議，不少人質疑川普是否「急了」，也有網友將他形容為「戀愛腦上身」，一邊嘴硬拒接電話話題，一邊又說中國想談，「明明想聯絡還不打電話，是不是初戀男孩」。

據報導，川普在白宮受訪時強調，中國官員已多次與美方接觸，自己與習近平「關係很好，希望能繼續下去」，但對於是否親自通話一事，則拒絕說明，表示「不適合回答」。

編輯推薦

川普還罕見地說出「希望關稅能降一點，讓民眾願意消費」，並預告未來3至4週內可能完成與各國貿易協議。不過這番「樂觀預測」，也被市場解讀為內部壓力的反映。

不少網友注意到川普的矛盾表現，紛紛調侃：「說得好像人家很想你，結果你連電話都不敢打」、「這不是在談判，是在告白吧」、「他根本在談初戀失聯，還一直嘴硬說中國想打給他」。

更有留言直言：「講得一副自己很忙，其實根本沒進展」、「這種發言就像恐怖情人，整天幻想對方會主動回來」、「人家中國看來根本不急，急的是你吧？」

不少人回顧川普過去「豪語成真」的紀錄，並不看好這次的樂觀喊話：「他不是說過24小時內結束烏俄戰爭嗎？現在還不是打成泥巴」、「每次都說很快搞定，然後沒一次兌現」、「說話沒人在信了啦，連股市都不給反應」。

從先前爆料中國「也想來談」到這次又主動強調「習應該知道我心意」，川普對中國的言論開始出現情緒化操作痕跡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 恐怖情人 美國 習近平

延伸閱讀

0050分割案「非多數決」以為穩過？清流君：要闖2關沒投票贊成再多也沒用

債券創新低進場接刀還是買在起漲點？小童：00937B、00953B領息派慎入

川普關稅核彈襲擊！00878、00919還能抱？這檔僅跌4.6%穩過大盤…20檔高股息績效一次看

「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

相關新聞

「我可能不想再加了」川普鬆口關稅！網看傻：自己幫中國找台階？

美中關稅戰近來越演越烈，然而就在喊出對中國商品加徵最高245%關稅後短短幾天，美國總統川普話鋒一轉，表示「我可能不想再加了」，甚至暗示關稅可能會「往下降一點」，引發熱議。

川普曝「中國有聯繫」但不說有沒有通話？網虧：根本恐怖情人

美中貿易戰升溫，美國總統川普17日聲稱，大陸高層已多次與美方聯繫...

「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

台積電法說會釋出重磅訊號。董事長魏哲家強調，儘管美國積極拉攏，但未來幾年將持續在台擴大投資，預計興建11座晶圓廠、4座先進封裝廠。

親自談日墨關稅！川普話鋒一轉「中國也想來」網友笑：戀愛腦發作？

美國總統川普日前不只親自會見日本關稅代表團，還與墨西哥總統通話，隔天更發文表示「每個國家都想與美國會面，包括中國」，並預告將與義大利總理會面，展現強硬主導談判的姿態。

「股市反指標」只是騙流量？網靠8zz神燈買股：當天就賺了

PTT股板近日討論起「反指標名人」現象，不少網友指出，一些知名財經人物或投資KOL的言論常被視為股市走勢的「反向指標」，像是8zz、謝金河與谷月涵都榜上有名。原PO發文質疑「有人真的相信反指標嗎？」結果釣出大量鄉民分享自身觀察與心得，話題一度擠上熱帖。

川普對等關稅金額與美債利息相似 他怒指：是想白嫖世界？

美中關稅戰持續升溫，美國總統川普對中國輸美的產品關稅持續加碼，已逐步提高至245%；中國大陸也不示弱，強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。PTT眼尖網友發現，川普推動的對等關稅金額與美債每年須支付的利息相近，讓他質疑「川普是想白嫖全世界吧？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。