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親自談日墨關稅！川普話鋒一轉「中國也想來」網友笑：戀愛腦發作？
美國總統川普日前不只親自會見日本關稅代表團，還與墨西哥總統通話，隔天更發文表示「每個國家都想與美國會面，包括中國」，並預告將與義大利總理會面，展現強硬主導談判的姿態。
一名網友在PTT貼出新聞指出，川普日前連續會晤多國代表團，對外宣稱日墨都想與他見面，甚至自信喊出「中國也想談」。然而，並無具體跡象顯示中方有意願主動接觸，加上過去「門都沒有」的酸點仍在，讓不少人質疑川普根本是在自我感覺良好。
不少人將川普的發言與戀愛腦聯想在一起，直言「根本是恐怖情人」，酸說「自己不打電話，卻一直說對方想聯絡」「像極了追不到對方的舔狗」。也有網友笑稱：「中國看你自說自話，心裡只會更篤定不理你」、「一天到晚提中國，是不是喜歡人家啊？」
也有一派則冷靜點出，「美方若真的想重啟談判，應該主動表態降關稅，別每天只放話」，並質疑這類言論根本是內政壓力下的操作伎倆，「一沒進展就吹牛說別人很想談」。
整體而言，川普再度把中國拉上談判檯面，但鄉民普遍不買帳，更多人是在看戲甚至覺得「滿像戀愛腦的操作」，質疑其真實戰略意圖與效果。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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