「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

台積電法說會釋出重磅訊號！董事長魏哲家強調，儘管美國積極拉攏，但未來幾年將持續在台擴大投資，預計興建11座晶圓廠、4座先進封裝廠。不僅2奈米製程預計今年下半年於新竹、高雄量產，連歐、美、日的佈局時程也同步曝光。然而這番說法，引來PTT網友炸鍋，酸言連發：「門都沒有還擴大投資？」

魏哲家指出，儘管全球擴廠計畫如火如荼，但台灣依舊是台積電未來數年投資重心；2奈米將於今年下半年在新竹、高雄進入量產階段，總計預計興建11座晶圓廠、4座封裝廠，盼滿足結構性需求。

不過他也坦言，未來5年海外廠房量產，恐將稀釋毛利率，每年影響約2至4個百分點。

而在美國亞利桑那，第一座廠已進入4奈米量產、第二座3奈米廠提前完工，第三座與第四座將採用2奈米與更先進A16製程，第五與第六座技術則更為先進；另日本廠年底量產，德國廠仍依計畫中。

魏哲家宣示在台擴廠，卻未能平息網友質疑。一派人直言「講得好聽，台灣的先進製程早就要被送出去了」、「嘴說投資台灣，實際三成先進產能跑去美國」、「每次法說都是報喜不報憂」，認為這場法說純屬「安股民」。

不少人也對電力、水資源等條件提出挑戰，「台灣蓋那麼多廠，水電夠用嗎？還不如去日本」、「沒門沒電，魏董你在開玩笑？」、「一邊說台灣11廠，一邊美國6廠，資本支出卻不變，怎麼變出來的？」

但也有人持肯定態度：「還是有部分最先進技術留在台灣」、「先蹲後跳、全球佈局才是真本事」、「張忠謀早說過台積必須全球化，別再要求綁死台灣」，也有人認為「去美是不得已，有川普這個變數誰敢不應付？」。

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