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買0050或台積電（2330）…近期是「利空出盡」起點？網：看要50％還100％

聯合新聞網／ 綜合報導
在川普關稅政策與台積電赴美設廠爭議之下，市場一度悲觀，不過隨著財報優於預期、夜盤反彈超過4%，台積電被視為利空出盡的指標。記者林俊良／攝影
在川普關稅政策與台積電赴美設廠爭議之下，市場一度悲觀，不過隨著財報優於預期、夜盤反彈超過4%，台積電被視為利空出盡的指標。記者林俊良／攝影

美國總統川普拋出「對等關稅」核彈後，台股持續上演震盪行情。尤其4月初一開盤就曾暴跌逾2000點，震撼市場；而近期包括台積電赴美設廠、半導體股補跌、法人調節等利空接連出現，也讓不少投資人開始思考，這波會不會反而是「利空出盡」的起點？

就在台積電財報亮眼、TSM夜盤強彈4.5%的同時，有網友在PTT討論串發問：「接下來該買0050還是台積電？」直言大盤現在振盪劇烈，可能會有不錯的入場點，但面對美國政策干預與全球政治變數，單壓台積電是否風險較高？還是該選擇分散風險的0050？網友們看法兩極，但也有不少人一語點破重點：「你想買50%的台積電，還是100%的台積電？」

不少人也直接建議「都買」，或笑說「台積電可以持有兩輩子，0050一輩子就夠了」。也有人認為川普的政策雖然充滿不確定性，但實際衝擊已在盤面上反映，反倒是現在是長期佈局的大好時機。

回到本質，0050代表的是台灣市值最大的50家公司，雖然台積電占比重達五成，但仍提供一定程度的風險分散；而若投資人篤定台積電長期仍具優勢，直接單壓也未嘗不可，只是波動會更劇烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF

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