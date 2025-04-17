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美債大跌原因是中國報復性拋售？美國財政部打臉：2月加碼增持235億

聯合新聞網／ 綜合報導
市場瘋傳中國為報復關稅大舉拋售美債，實際上美國財政部數據顯示中國2月反增持235億美元，創近年新高。(美聯社)
市場瘋傳中國為報復關稅大舉拋售美債，實際上美國財政部數據顯示中國2月反增持235億美元，創近年新高。(美聯社)

美中關係近期因川普點燃的全球關稅戰進一步升溫，9日市場突然爆出一則震撼傳聞：「中國高層下令拋售500億美元美債，還要逐步出清剩餘部位，啟動核彈級報復！」消息一出，引爆市場劇烈波動，美債殖利率全面上揚、價格大跌，投資人一度陷入恐慌。

真相是這樣嗎？數據很快給出答案打臉...

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根據美國財政部4月16日公布的資料，2025年2月，中國實際上不減反增，增持美債高達235億美元，是自2024年1月來的單月最大增幅，也遠高於今年1月的18億美元。與此同時，日本與英國等其他主要海外債主也同樣呈現「增持」態勢。

也就是說，這一波美債下殺，根本不是「中國大逃殺」，恐是市場過度反應。

美國前財長葉倫（Janet Yellen）也出面表示，中國如果真的拋售美債，不但會導致人民幣升值、削弱出口優勢，還可能引發全球金融動盪，最終受傷的還是自己，她認為這種情況「不太可能發生」。

事實上，中國雖從2022年起陸續減持美債，整體呈現下修趨勢，但這次反而進場補貨。專家指出，中央銀行持債行為多以維穩本國匯率與資產配置為出發點，未必等於政治動作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美中關係 美債 習近平

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