「股市反指標」只是騙流量？網靠8zz神燈買股：當天就賺了

PTT股板近日討論起「反指標名人」現象，不少網友指出，一些知名財經人物或投資KOL的言論常被視為股市走勢的「反向指標」，像是8zz、謝金河與谷月涵都榜上有名。原PO發文質疑「有人真的相信反指標嗎？」結果釣出大量鄉民分享自身觀察與心得，話題一度擠上熱帖。

原PO指出，8zz雖常被網友視為「買什麼跌什麼」的象徵，但她已置產三間房，反觀許多在股海浮沉的網友連一間房都買不起，「買不起的說買得起的是反指標，這邏輯怪怪的吧？」更有人懷疑她「只是貼些小額零股單騙流量變現」，直言反指標純屬玩梗。

不過不少網友跳出來認證這些人「真的很準」。有人笑稱「8zz買0050，我直接買反一，當天就賺了」、「河谷雙煞＋哲哲＝台股五驚奇」、「她就是在市場情緒最高點進場，堪稱完美反指標」、「你可以不信，但她連房市都能踩到限貸令，信仰不容動搖」。

同時也有網友認為這些人早已找到流量密碼，留言「買一股、貼單、搞話題，人設操作而已」、「反指標貼文≠真實資產配置」、「財富不是炒股賺的，反而是貼單給大家笑賺的」、「她反指標的不是能力，而是市場氣氛的放大鏡」。

此外，像謝金河的「東方神秘力量」、谷月涵的「看多就崩」，也經常被網友拿來揶揄，網友留言「平生不識谷月涵，便稱股神也枉然」、「老謝說吉兆，台股就收最低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。