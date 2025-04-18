中馬發聯合聲明！網笑「中國找小三川普又要怒」：關稅再加1045%

中國和馬來西亞發布聯合聲明，雙方同意打造新質生產力合作高地，推動加強產業鏈、供應鏈合作，反對「肆意加徵關稅」的貿易限制措施。PTT網友好奇「川普要如何回應中國另外找小三的作法」，他預言「川普動怒關稅再加1045%」。有網友擔心「美中貿易戰劍指台灣，美中必分食台灣」。

根據聯合聲明，中國和馬來西亞同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體代表和全球南方重要參與者。面對「世界之變、時代之變、歷史之變」，中馬兩國將立足戰略長遠，增進戰略協調，深化務實協作。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，中馬發表聯合聲明，雙方要站在一起、全球化、WTO，他好奇「川普要如何回應中國另外找小三的作法」，他笑稱，「川普恐怕又要生氣，關稅再加1045%」。

許多網友對馬來西亞的選邊感到驚訝，留言指出「馬來西亞對美出口不高嗎？這麼大膽」、「INTEL不是在馬來有廠？」「這下美商要頭痛了」，也有網友從地緣與政經關係出發，認為「東協本來就親中」、「馬來對中國高鐵有需求」、「要搶一帶一路資源」。

針對台灣處境，不少人發出感嘆「台灣已經沒得選了」、「全押美國結果被割」、「我們經濟脫亞入美，換來全球孤立」、「台灣的新南向政策呢？」、「反觀我們還在等川爺放飯」。在川普持續強硬推動貿易保護主義下，網友認為其他東南亞國家未來也可能「排隊靠向中國」，更有不少人憂心「新冷戰陣營已成型」，台灣難以置身事外。

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