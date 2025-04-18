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港股反彈！他不解問「漲得不講道理」 網揭3大原因：中國人太會撐了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論港股上漲原因。（中新社）
網友討論港股上漲原因。（中新社）

中美貿易戰火延燒，川普對中國課徵最高245%的關稅，然而網友發現，港股卻逆勢上漲，恆生指數單日漲幅達1.45%，相比台股下跌0.3%、日美股市也僅小漲，直呼「這根本不講道理吧？」該文一出，引發熱烈討論，其他人紛紛點出港股上漲背後的「三大關鍵」。

一名網友PTT以「港股在漲什麼，不講道理的嗎？」為題發文，原PO表示看不懂市場反應：「台灣跌，日本談好協議也只漲一點，結果被川普鎖定的香港還能漲，是香港人這麼有錢，還是港股有什麼特殊體質？」不少網友回應「這不是講邏輯的市場」、「人家玩自己的」、「這就是對抗關稅聯盟的力量」。

留言中出現三大解釋主軸，一是中國資金護盤力道強大，如國企、國家銀行、匯金等「國家隊」出手炒股支撐市場，有人直言「國家銀行錢多直接拉」、「限制每日賣出金額，硬拉財富效果刺激內需」，甚至說「面子問題，習要撐住」。

第二是港股基期低、跌深反彈，被形容為「鹿港（諧音香港）股市跌爛很久」、「從2萬5跌下來，爬一點也合理」，且「港股本益比在歷史低點」，讓許多資金認為「風險有限」，選擇進場撈底。

第三是中美關係可能出現轉機，部分網友提及「有消息說中美正在接洽」、「先漲等利多再出貨」，但也有人打臉直呼「那篇報導根本是中方單方面放話，沒新訊息」、「還不是一樣關稅加到爆」。

也有網友反諷地分析：「中國人發現不用吃飯也不會餓」、「發明好吃又營養的草了」、「一個地球兩個世界，美VS中，很簡單」。不過也有人提醒別過度樂觀，「誘多騙韭菜收割」、「這種漲通常是最後出貨」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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