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川普對等關稅金額與美債利息相似 他怒指：是想白嫖世界？

聯合新聞網／ 綜合報導
美中關稅戰愈演愈烈，川普總統（左）向中國國家主席習近平（右）互不相讓，演變成美中間的「膽小鬼賽局」。路透
美中關稅戰愈演愈烈，川普總統（左）向中國國家主席習近平（右）互不相讓，演變成美中間的「膽小鬼賽局」。路透

美中關稅戰持續升溫，美國總統川普對中國輸美的產品關稅持續加碼，已逐步提高至245%；中國大陸也不示弱，強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。PTT眼尖網友發現，川普推動的對等關稅金額與美債每年須支付的利息相近，讓他質疑「川普是想白嫖全世界吧？」

一名網友在PTT以「這樣解釋川普的關稅邏輯算對嗎？」為題發文，他引述行政院資料指出，2024年美國進口貿易額約3.2兆美元，而川普主張推動「全球對等關稅」，平均關稅落在30%左右。原PO認為，這筆潛在的關稅收入接近美國每年需支付的1.1兆美元國債利息，質疑川普意圖透過「全球加稅」方式，達成「美債0利息」的效果，引發網友熱烈討論。

原PO直言「說穿了，川普就是想白嫖吧」，認為美國想透過對全球課重稅，巧妙轉嫁自身龐大國債的利息壓力，更調侃「拜登頂多讓黑人零元購，川普則是讓每位美國人都零元購」。這種說法引來不少網友共鳴，有人直言「國際版的零元購」、「就是搶劫」，也有人形容這是「殺雞取卵」，擔心高關稅終將重創全球貿易與經濟循環。

不少網友指出此種關稅政策其實早已浮上檯面，留言「你現在才發現？我們幾天前就在討論」、「他不是早就說關稅讓美國人不用繳稅了嗎？」、「就是吃人夠夠」、「美國印鈔換貨，外國再拿貨款買美債，現在還想免利息」。

另一方面，也有理性網友點出實務問題，留言「提高稅率會導致商品交易減少」、「課不到那麼多稅」、「走私會暴增，美國反而更難防」、「關稅是由消費者吞，自己國民還吞得很開心」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 利息 對等關稅 川普 拜登 美債 美國

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