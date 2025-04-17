川普一刀砍出新寒冬？對中國245%關稅壓境 2000萬工廠人員放長假！

美國總統川普再度揮下關稅大刀，對中國部分出口商品課徵高達245%懲罰性關稅，這回中國真的有點扛不住了嗎？據《彭博》報導，受到新一波貿易衝擊，中國沿海大批出口導向工廠選擇提前「放長假」，甚至傳出超過 2000萬名勞工失業，多地勞工提前返鄉，回家種田自給自足。

這波衝擊來得又快又猛，許多企業老闆表示「美國訂單全停了」，小工廠不是裁員就是放人回家，長江三角洲、珠三角等製造重鎮直接被打成重災區。

高盛估算，這波可能影響 中國3%的總勞動人口。不只外需熄火，製造業還加速導入AI與自動化技術，導致整體職缺年減三成，年後找工作變成「大逃殺」。

中國官方雖然仍喊出Q1 GDP年增率5%以上的漂亮數字，但人力部長王曉萍也坦言：「就業市場壓力山大」。《彭博》更估計，若中國對美出口中斷，整體GDP恐減少約 3%，內外夾殺成形。

網友看完新聞也是五味雜陳：「還沒吃草先被關稅打趴」、「中國再怎麼硬氣，也難抵這種經濟封鎖」、「工人放假搞不好比較輕鬆，但沒錢的日子怎麼過？」、「AI都還沒取代你，人先被關稅革命淘汰」。

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