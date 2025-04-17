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川普喊關稅收入一天20億美金？遭海關與財政部打臉：與實際差了快10倍

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普宣稱美國每天能徵收20億美元關稅，但美國海關與財政部數據揭露，實際每日僅收約2.5億美元。路透
美國總統川普宣稱美國每天能徵收20億美元關稅，但美國海關與財政部數據揭露，實際每日僅收約2.5億美元。路透

美國總統川普最近又語出驚人，多次在公開場合聲稱，美國現在靠關稅「一天就能進帳20億美元」，讓支持者聽得熱血沸騰。但很快地，美國海關和財政部用數據打臉...連4月5日新一波對等關稅政策上路後，一天頂多也就收個2至3億美元，跟川普喊的20億差了快十倍。

根據美國海關（CBP）說法，從4月5日實施新關稅以來，總共也才收了5億美元。財政部最新的每日存款報表也顯示，「關稅和特定消費稅」項下的收入當天為3.05億美元。

數據擺在眼前，卻與川普說的「一天收20億」大相逕庭。美媒甚至不客氣地直言，川普很可能是單方面聽信親信胡說八道，像他的高級貿易顧問納瓦羅就曾預言，「汽車關稅一年增收1,000億，其他加起來10年能有6兆美元」。這種把整年進口總額直接乘上關稅稅率的粗糙算法，讓經濟學家看了只能搖頭。

專家批評，這種說法忽略了市場會對價格變化做出反應，更別提關稅一升高，其他國家的報復性關稅也會反擊，進出口量雙降才是真實場景。

網友看到這消息也是滿臉黑人問號：「用進口總額直接換算關稅？價格大漲大家不買就沒得收啊」、「這樣的估算方式，小學生都知道不合理吧」、「稅金還不是美國人自己繳的，美其名關稅，其實就是消費稅」。

川普的話術依舊浮誇，但這次，連海關系統都沒給面子不替他護航。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 海關 消費稅 美國

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