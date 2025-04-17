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川普還在等電話！他看笑「中國好像不急」 網酸：人家根本不想鳥你

聯合新聞網／ 綜合報導
美中新一輪貿易戰持續升溫。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平。法新社
美中新一輪貿易戰持續升溫。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平。法新社

中美貿易戰持續升溫，美國總統川普不斷以調高中國關稅作為威脅手段，然而中國主席習近平卻遲遲未與川普聯繫或示好，川普強調「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。PTT網友笑稱，中國看似不急著要達成協議，反而是轉頭與東協、歐盟等國進行協商，網友直呼「川普急了！」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，已有超過15國提出關稅協議提案，「正被積極考慮中」，相信「很快」能宣布一些協議；對於美中關稅戰，她引述川普最新聲明說，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

美國對多數國家暫緩實施對等關稅，但對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率達145%，以回應中國對美國關稅的報復措施。中國自12日起，對美國商品加徵關稅提升至125%。

一名網友在PTT發文表示，「川普還在等習近平的電話中，並認為球在中國那邊，他們需要和美國達成協議，但習近平不是外交出訪了嗎？昨天還和越南達成幾項貿易協議，感覺中國不怎麼急著要達成協議 ，反而跟東南亞、歐盟國家進行協商」。

其他人留言「人家就擺明不想鳥你了，你還整天惦記中國」、「球不就你美國丟的！還是很暴力那種」、「呆川真的急了 一直放話」、「中國根本不想鳥他」、「我川：等你電話就是了，少廢話」、「習大大：誰理你，有本事斷交」、「中國又沒差，高關稅又不是今年才開始」、「所以川普團隊根本沒有預期阿共會反擊，大概想阿共被50%打到就會嚇到投降，所以根本沒plan b應對阿共反擊後要怎麼打回去」、「原來川普不知道球在自己手上」、「川普真的被看沒有」、「中國看來不想讓，或是想趁機搞去美元化」、「不能說中國不鳥，而是你一日三變，中國要怎麼談？」、「 川寶紙老虎沒台階下了」、「川普根本是恐怖情人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 恐怖情人 習近平

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